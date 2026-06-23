Montoro supera los 45 grados y alcanza la temperatura más alta de España en pleno aviso rojo en la Campiña de Córdoba

La jornada de este episodio de calor extremo ha vuelto a dejar temperaturas excepcionales en la provincia de Córdoba y en buena parte del país, en un contexto de ola de calor que mantiene valores muy elevados de forma persistente desde primeras horas del día. El calor ha sido especialmente intenso durante las horas centrales, con registros que han superado ampliamente la barrera de los 40 grados en numerosos puntos del territorio, alcanzando los 45 grados en Montoro.

Con ello, el récord de temperatura en un mes de junio en la provincia de Córdoba se ha roto este martes en Montoro, donde los termómetros han alcanzado los 45,1 grados, un valor que se sitúa en el umbral de la serie histórica y que podría superar la marca absoluta vigente desde 1965. En el conjunto nacional, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este registro ha sido el más alto del día en España, en un episodio de calor extremo que ha dejado valores muy elevados en amplias zonas del país.

El dato de referencia iguala el del récord del 26 de junio de 1965

El dato de referencia con el que se compara es el récord histórico de junio en Córdoba capital, donde el 26 de junio de 1965 se alcanzaron los 45,0 grados, una cifra que ha permanecido como el máximo absoluto en un mes de junio en la provincia durante seis décadas. La Aemet deberá confirmar si el valor de este martes en Montoro supone una nueva marca histórica provincial o una igualación de ese registro.

Ciclistas, peatones y motociclistas pasan junto a un termómetro en Córdoba hoy martes, 23 de junio. / Víctor Castro

La jornada ha estado marcada por temperaturas muy elevadas en numerosos puntos del territorio, con máximos que han superado ampliamente los 40 grados en gran parte de Andalucía y otras comunidades, en un contexto de ola de calor persistente.

Máximas muy elevadas en la provincia

Junto al récord provincial de Montoro, destacan Cardeña (41,5) y la capital (41,3), ambos por encima de los 41 grados. También se han situado en torno o por encima de los 40 grados localidades como Espiel (40,7), La Rambla (40,7), Priego de Córdoba (40,3), Doña Mencía (40,2), Fuente Palmera (40,2) e Hinojosa del Duque (40,1), reflejando un episodio de calor muy extendido.

Una joven camina junto a un reloj en Córdoba hoy martes, 23 de junio. / Víctor Castro

En niveles también muy elevados, aunque ligeramente inferiores, se han registrado valores como los de Villanueva de Córdoba (39,2), Benamejí (39,5) o Aguilar de la Frontera (38,1), confirmando que prácticamente toda la provincia ha estado bajo temperaturas extremas durante la jornada.

De cara al miércoles, la previsión de la Aemet apunta a un ligero descenso de las temperaturas, aunque el calor seguirá siendo intenso en la provincia. Se esperan valores que aún podrán rondar o superar los 39 grados en zonas del interior, especialmente en la campiña, donde se ha activado el aviso amarillo.