El Ministerio de Ciencia distingue a Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Red Innpulso, ha entregado al Ayuntamiento de Córdoba la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que se le otorga por su apuesta por políticas locales innovadoras para transformar el municipio y resolver los problemas y los retos de los ciudadanos.

Según informa el Ayuntamiento de Córdoba, la primera teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha recogido dicho reconocimiento en un acto celebrado en Picanya (Valencia), y ha mostrado su satisfacción por una distinción “que se presenta como una oportunidad para consolidar la trayectoria creciente de Córdoba en políticas públicas innovadoras, reforzar su proyección nacional y afianzar la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía”.

Córdoba ha logrado este reconocimiento después de haber presentado una candidatura en la que quedaba patente que la ciudad “tiene una identidad histórica excepcional y un presente marcado por una profunda transformación económica, urbana y tecnológica”, según ha recordado Torrent.

El premio se otorga a Córdoba “por sus proyectos vinculados al medio ambiente con importantes inversiones públicas especialmente en la gestión del agua y la regeneración del entorno del río Guadalquivir, así como por las mejoras en la movilidad urbana y el destacado proyecto ciudad laboratorio de accesibilidad urbana”.

Junto a la ciudad hay otras 18 localidades de España que han sido reconocidas. / CÓRDOBA

Otras 18 ciudades distinguidas en España

Junto a la ciudad hay otras 18 localidades de España seleccionadas, como son Alicante, Elche (Alicante), Torrevieja (Alicante), Alboraya(Valencia), Almassora (Castellón), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Denia (Alicante), Mogan (Las Palmas), Mollet del Vallès (Barcelona), Montilla (Córdoba), Palencia, Tres Cantos (Madrid), Vic (Barcelona), Alfaro (La Rioja), Baltanás (Palencia), Mengíbar (Jaén), Onil (Alicante) y Picanya (Valencia).

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Con la incorporación de estos municipios, ya son 128 las ciudadesque conforman la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación o Red Innpulso. El acto de entrega ha estado presidido por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, quien ha destacado que la Red “constituye un espacio de cooperación en el que las ciudades comparten soluciones innovadoras para mejorar los servicios públicos, desde sistemas inteligentes de movilidad, gestión eficiente del agua y alumbrado sostenible hasta iniciativas de innovación social que fortalecen la participación ciudadana y los vínculos comunitarios”.