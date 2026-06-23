Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas de uso turísticoOla de calor en Córdoba y provinciaAviso rojo por calorGolpe de calor CabraMedidas del AyuntamientoFichaje CCFCaída turistas mayoPlastienvase fábricaEstanquero BaenaLince ibéricoOlivar tradicionalJuanma Moreno investiduraAccidente Av. BarcelonaJesús León juicioÁbalos, condenado a 24 añosÁlvaro CejudoJuez Peinado
instagramlinkedin

Red Innpulso

El Ministerio de Ciencia distingue a Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación

La distinción, recogida en Valencia, subraya "la trayectoria creciente de Córdoba en políticas públicas innovadoras" y su consolidación en la Red Innpulso

La primera teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent (centro), con el premio.

La primera teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent (centro), con el premio. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Red Innpulso, ha entregado al Ayuntamiento de Córdoba la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que se le otorga por su apuesta por políticas locales innovadoras para transformar el municipio y resolver los problemas y los retos de los ciudadanos.

Según informa el Ayuntamiento de Córdoba, la primera teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha recogido dicho reconocimiento en un acto celebrado en Picanya (Valencia), y ha mostrado su satisfacción por una distinción “que se presenta como una oportunidad para consolidar la trayectoria creciente de Córdoba en políticas públicas innovadoras, reforzar su proyección nacional y afianzar la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía”.

Córdoba ha logrado este reconocimiento después de haber presentado una candidatura en la que quedaba patente que la ciudad “tiene una identidad histórica excepcional y un presente marcado por una profunda transformación económica, urbana y tecnológica”, según ha recordado Torrent.

El premio se otorga a Córdoba “por sus proyectos vinculados al medio ambiente con importantes inversiones públicas especialmente en la gestión del agua y la regeneración del entorno del río Guadalquivir, así como por las mejoras en la movilidad urbana y el destacado proyecto ciudad laboratorio de accesibilidad urbana”.

Junto a la ciudad hay otras 18 localidades de España que han sido reconocidas.

Junto a la ciudad hay otras 18 localidades de España que han sido reconocidas. / CÓRDOBA

Otras 18 ciudades distinguidas en España

Junto a la ciudad hay otras 18 localidades de España seleccionadas, como son Alicante, Elche (Alicante), Torrevieja (Alicante), Alboraya(Valencia), Almassora (Castellón), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Denia (Alicante), Mogan (Las Palmas), Mollet del Vallès (Barcelona), Montilla (Córdoba), Palencia, Tres Cantos (Madrid), Vic (Barcelona), Alfaro (La Rioja), Baltanás (Palencia), Mengíbar (Jaén), Onil (Alicante) y Picanya (Valencia).

Noticias relacionadas

Con la incorporación de estos municipios, ya son 128 las ciudadesque conforman la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación o Red Innpulso. El acto de entrega ha estado presidido por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, quien ha destacado que la Red “constituye un espacio de cooperación en el que las ciudades comparten soluciones innovadoras para mejorar los servicios públicos, desde sistemas inteligentes de movilidad, gestión eficiente del agua y alumbrado sostenible hasta iniciativas de innovación social que fortalecen la participación ciudadana y los vínculos comunitarios”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  5. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
  8. Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

El Ministerio de Ciencia distingue a Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Luz verde a la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor

Más bomberos, más vigilancia policial y refugios climáticos: el Ayuntamiento de Córdoba refuerza su respuesta ante el calor extremo

Más bomberos, más vigilancia policial y refugios climáticos: el Ayuntamiento de Córdoba refuerza su respuesta ante el calor extremo

El Ayuntamiento de Córdoba velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad contra el calor en los trabajos del Plan Asfalto

Tracking Pixel Contents