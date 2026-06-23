Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico

La circulación de trenes tanto de alta velocidad como de media distancia entre Córdoba y Sevilla se encuentra interrumpida por un fallo en el suministro eléctrico ocurrido entre Sevilla-Santa Justa y Majarabique, según informa Adif en su perfil en la red social X, denominado @InfoAdif, poco después de las 20.30 horas.

Según han ampliado a este periódico fuentes de Adif, el problema eléctrico se ha producido al caer un cable de la red eléctrica general sobre las catenarias de las vías, tanto de alta velocidad como convencionales, lo que ha provocado la interrupción del suministro en ambos sentidos. Los retrasos superan la media hora en la alta velocidad y los 80 minutos en la red convencional.

Problemas en alta velocidad hasta Madrid y en el media distancia Córdoba-Sevilla

Además, Renfe confirma los problemas, que extiende al servicio de media distancia de la red convencional, extremo que certifica Adif, por lo que en lo que de momento no existe, temporalmente, conexión ferroviaria entre Córdoba y Sevilla. Además, se están viendo afectados todos los trenes de alta velocidad con origen o destino Sevilla-Madrid y paso por la provincia de Córdoba en ambos sentidos.

Adif trabaja para reparar la circulación "a la mayor brevedad posible"

Como consecuencia de la avería se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz (ancho estándar) y entre Sevilla-Santa Justa y Brenes (ancho convencional), lo que afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y al núcleo de cercanías de Sevilla. Según Adif, se está "trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe. / CÓRDOBA

Renfe confirma que el problema es generalizado

Según ha explicado Renfe, también a través de la red social X, el fallo eléctrico no solo afecta a los trenes de alta velocidad, sino que también impacta en la línea de media distancia. "Además de los trenes de alta velocidad, también se encuentran afectados trenes de Media Distancia y Cercanías del núcleo de Sevilla", explica Renfe, que ya está habilitando "cambios y anulaciones gratuitas" para los AVE entre Madrid y Sevilla, muchos de ellos con parada en Córdoba-Julio Anguita.

Retrasos masivos entre Córdoba y Sevilla

Según ha podido confirmar este periódico actualizando los datos de la app oficial de Renfe, se están produciendo retrasos de hasta 39 minutos en los AVE con parada en Córdoba y llegada a Sevilla. El Avant que tenía previsto partir de Córdoba a las 21.56, destino Sevilla, tiene prevista ya su salida a las 22.32, es decir, con 36 minutos de diferencia.

Retrasos en Córdoba Central, en actualización de la app de Renfe, poco después de las 21.45 horas. / App de Renfe

En el caso del media distancia, los retrasos son aún más elevados: un tren convencional con origen Sevilla que debería haber llegado a Córdoba-Julio Anguita a las 20.58 horas tiene ya una hora estimada de entrada de las 22.19, es decir, cuenta con 81 minutos de retraso.