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Impulsan la creación de una asociación sin ánimo de lucro para comprar y "salvar" los cines de verano de Córdoba

La asociación Cine Cercano y la AV La Fuenseca, Santa Marina y Orive proponen un modelo de copropiedad para garantizar la viabilidad de los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia

Imagen de archivo del cine Delicias

Imagen de archivo del cine Delicias / Manuel Murillo

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La asociación cultural Cine Cercano y la asociación de vecinos (AV) La Fuenseca, Santa Marina y Orive han difundido un comunicado donde proponen la creación de una asociación que agrupe a 500 personas dispuestas a participar como copropietarias y gestoras de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia, para asegurar su continuidad.

La propuesta se presenta como una respuesta organizada ante la incertidumbre sobre el futuro de estos espacios. Los impulsores aseguran que "la sociedad civil cordobesa sí quiere los cines de verano" y que ha llegado el momento de pasar "a la fase de propuesta y soluciones".

El modelo planteado contempla una asociación cultural sin ánimo de lucro, en la que cada persona tendría un voto. Cada uno de los 500 participantes en la asociación, inicialmente 1.000 euros. Además, se prevé crear un equipo de gestión económica y otro de gestión cultural para garantizar tanto la viabilidad financiera como la programación de los cines.

La operación, según el comunicado, incluiría el pago del precio de los inmuebles, cifrado en 300.000 euros, junto a otros 200.000 euros destinados a futuros gastos de mantenimiento y gestión.

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Cómo participar en la iniciativa

Para iniciar el proceso, las entidades piden una manifestación de voluntad por parte de las personas interesadas en formar parte de la futura asociación. Esa declaración debe incluir nombre, DNI, domicilio y un texto de adhesión a la iniciativa, comprometiéndose a participar en la constitución de la entidad y a realizar la aportación inicial cuando corresponda. Las asociaciones animan a las personas interesadas a solicitar más información tanto a Cine Cercano como a la AV La Fuenseca, Santa Marina y Orive.

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