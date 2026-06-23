Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de junio de 2026

Noche de cultura y sabiduría

Solsticio de verano en la plaza de Valdeolleros

Habrá monólogos y el poemario Vivir con las heridas, de Mª Isabel Luque Muñoz. Presenta: Ángeles Pedraz y lectura a cargo de las mujeres de la Asociación Marianne, de 20.30 a 22.00 y concierto de rock andaluz en homenaje a Triana, de 22.00 a 23.45 horas.

CÓRDOBA. Plaza de Valdeolleros. Distrito Norte Sierra. De 20.30 a 23.45 horas.

Cultura en red

‘Raíces flamencas’

Espectáculo de flamenco cercano y festivo, combinando cante, baile, guitarra y percusión de forma que el escenario se abre al público con la actuación de Miguel A. Alcobendas y El Claus, al cante, Antonio Caballero, guitarra, Samuel Raya, percusión y María José Obregón, baile. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza Dámaso Torres. Distrito Poniente Norte. 22.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Un hilo de pensamientos’

Muestra retrospectiva de Rita Rutkowski, artista vinculada a Córdoba desde finales de los años 50. 135 obras entre pinturas, dibujos y bocetos, más de cinco décadas de trayectoria y una mirada que conecta Nueva York y Córdoba. Entrada libre.