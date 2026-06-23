Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noche de cultura y sabiduría
Solsticio de verano en la plaza de Valdeolleros
Habrá monólogos y el poemario Vivir con las heridas, de Mª Isabel Luque Muñoz. Presenta: Ángeles Pedraz y lectura a cargo de las mujeres de la Asociación Marianne, de 20.30 a 22.00 y concierto de rock andaluz en homenaje a Triana, de 22.00 a 23.45 horas.
CÓRDOBA. Plaza de Valdeolleros.
Distrito Norte Sierra.
De 20.30 a 23.45 horas.
Cultura en red
‘Raíces flamencas’
Espectáculo de flamenco cercano y festivo, combinando cante, baile, guitarra y percusión de forma que el escenario se abre al público con la actuación de Miguel A. Alcobendas y El Claus, al cante, Antonio Caballero, guitarra, Samuel Raya, percusión y María José Obregón, baile. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Plaza Dámaso Torres.
Distrito Poniente Norte.
22.30 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Un hilo de pensamientos’
Muestra retrospectiva de Rita Rutkowski, artista vinculada a Córdoba desde finales de los años 50. 135 obras entre pinturas, dibujos y bocetos, más de cinco décadas de trayectoria y una mirada que conecta Nueva York y Córdoba. Entrada libre.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto