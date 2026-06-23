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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Solsticio de verano en la plaza de Valdeolleros

Solsticio de verano en la plaza de Valdeolleros / CÓRDOBA

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Noche de cultura y sabiduría

Solsticio de verano en la plaza de Valdeolleros

Habrá monólogos y el poemario Vivir con las heridas, de Mª Isabel Luque Muñoz. Presenta: Ángeles Pedraz y lectura a cargo de las mujeres de la Asociación Marianne, de 20.30 a 22.00 y concierto de rock andaluz en homenaje a Triana, de 22.00 a 23.45 horas.

CÓRDOBA. Plaza de Valdeolleros.

Distrito Norte Sierra.

De 20.30 a 23.45 horas.

Cultura en red

‘Raíces flamencas’

Espectáculo de flamenco cercano y festivo, combinando cante, baile, guitarra y percusión de forma que el escenario se abre al público con la actuación de Miguel A. Alcobendas y El Claus, al cante, Antonio Caballero, guitarra, Samuel Raya, percusión y María José Obregón, baile. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza Dámaso Torres.

Distrito Poniente Norte.

22.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Un hilo de pensamientos’

Muestra retrospectiva de Rita Rutkowski, artista vinculada a Córdoba desde finales de los años 50. 135 obras entre pinturas, dibujos y bocetos, más de cinco décadas de trayectoria y una mirada que conecta Nueva York y Córdoba. Entrada libre.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

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