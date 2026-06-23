Sucesos
Un hombre ingresa en prisión en Córdoba tras robar en dos viviendas de Fontanar de Quintos y Llanos del Castillo
El varón accedía al interior tras forzar las rejas y la cerradura, mientras que la mujer vigilaba desde el interior de un vehículo, que utilizaban para desplazarse
La Policía Nacional ha detenido a una persona e imputado a otra por ser los presuntos autores de sendos "delitos contra el patrimonio" cometidos a finales del pasado mes de mayo en dos urbanizaciones de Córdoba capital, Fontanar de Quintos y Llanos del Castillo. Son un hombre y una mujer.
Dos robos con apenas horas de diferencia
En concreto, los hechos ocurrieron en dos inmuebles de estas dos zonas, donde se produjeron un robo con fuerza y una tentativa de robo el mismo día, con apenas horas de diferencia. La Policía Nacional, en una nota explicativa, considera que ambos robos fueron cometidos por estas dos personas.
Según las pesquisas policiales, los presuntos ladrones accedieron a las viviendas tras forzar las rejas y la cerradura de uno de los inmuebles, del que se llevaron un electrodoméstico.
Así actuaban los presuntos ladrones
El modus operandi de los dos intentos de robo fue el siguiente: el hombre accedía a los domicilios mientras la mujer vigilaba desde el interior de un vehículo, que a su vez era empleado para los desplazamientos.
Tras la investigación realizada, los policías detuvieron al hombre por un presunto delito de robo con fuerza y por una tentativa de robo; la mujer fue imputada, por su parte, por una presunta participación en los mismos hechos.
El hombre, tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.
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