Hallan el cadáver de un lince en el parque El Patriarca de Córdoba, donde fue grabado un ejemplar hace un año

La Junta de Andalucía ha confirmado el hallazgo del cadáver de un lince hembra en el parque El Patriarca, ubicado en la zona norte de la capital cordobesa, lindando con la Sierra de Córdoba, y para determinar las causas del fallecimiento "se han enviado muestras al laboratorio", para su análisis.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, las cuales, por el momento, no pueden precisar si la lince hallada muerta es la misma que ya había sido avistada en varias ocasiones el pasado año en el mencionado parque, que es utilizado a diario por los cordobeses para prácticas deportivas.

En mayo de 2025 fue avistado un ejemplar hembra en la misma zona

Hace poco más de un año, un vecino de Córdoba grabó la inusual imagen en vídeo de un lince ibérico en el mismo parque periurbano del Patriarca. Según explicó entonces Javier Salcedo, el responsable del programa de recuperación del lince en Andalucía, "no es habitual" que estos animales se dejen ver, si bien detalló que el lince llevaba en esa zona "unos dos años" y se trata de una "hembra" marcada con su correspondiente geolocalizador de nombre Zambia.

El cadáver del felino, que fue encontrado el pasado jueves 18 de junio, según ha adelantado Cordópolis, se corresponde con el de un ejemplar adulto y tenía el collar transmisor que llevan los linces que son liberados en el campo para repoblar distintas zonas. El cuerpo de la lince hembra no presentaba heridas, en apariencia, y tampoco síntomas de envenenamiento. Aún así, las causas de la muerte aún están por determinar, a la espera del resultado del referido análisis.