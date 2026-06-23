Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Montoro supera los 45 grados"Las noches son infernales"Trenes Córdoba-Sevilla interrumpidosFallecido en AlmeríaOla de calor en Córdoba y provinciaPrevención del calorFichaje CCFMedidas del AyuntamientoAviso rojo por calorInvestidura AndalucíaParking de LepantoCaída turistas mayoDos robos el mismo díaAtención de mayoresRehabilitación Mezquita-CatedralPlan de viviendaEstanquero BaenaPlastienvase fábricaAccidente Av. Barcelona
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Tránsito Fernández Díaz

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

María Cruz Jiménez Castilla

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  5. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
  8. Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de junio

Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico

Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico

Medicina y Enfermería, las carreras más demandadas por los estudiantes en Córdoba para el curso 2026/2027

Medicina y Enfermería, las carreras más demandadas por los estudiantes en Córdoba para el curso 2026/2027

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Montoro alcanza la temperatura más alta de España con 45,1 grados e iguala el récord histórico para un mes de junio

Montoro alcanza la temperatura más alta de España con 45,1 grados e iguala el récord histórico para un mes de junio

Córdoba triplica el ritmo exportador de Andalucía y alcanza los 1.276 millones de euros hasta abril

Córdoba triplica el ritmo exportador de Andalucía y alcanza los 1.276 millones de euros hasta abril

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba aprueba las cuentas de 2025 en su asamblea general anual

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba aprueba las cuentas de 2025 en su asamblea general anual

Sindicatos y administraciones advierten en Córdoba que "el calor mata" y llaman a cumplir las medidas de prevención en los sectores con más riesgo

Tracking Pixel Contents