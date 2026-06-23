Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de junio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Tránsito Fernández Díaz

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

María Cruz Jiménez Castilla

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.