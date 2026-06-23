El ingrediente secreto del helado Vainilla Gold: así se hace la alianza cordobesa entre Silbon y La Flor de Levante

¿A qué sabe el verano 2026 en Córdoba? La heladería La Flor de Levante 1934 y la firma de moda Silbon se han propuesto dar respuesta a esta pregunta con la creación de un nuevo sabor de helado para dar la bienvenida a la estación estival y el resultado es Vainilla Gold.

La creación contó con una presentación oficial coincidiendo con la llegada del verano en un evento en Silbon Bar que unió el frescor del helado con un taller de colorimetría, impartido por la estilista María Campoy, para los asistentes. Clientes habituales de Silbon Bar junto con algunos de los influencers más destacados de Córdoba y amigos de la marca de moda fueron en descubrir y degustar la nueva propuesta de esta heladería cordobesa, una de las decanas de la capital.

¿A qué sabe Vainilla Gold de La Flor de Levante?

En su colaboración con Silbon, La Flor de Levante 1934 propone una receta para quienes aprecian los pequeños detalles y “el equilibrio perfecto entre tradición y elegancia”. De ahí que partan de una base clásica como el helado de vainilla pero actualizado con un toque actual.

Para lograrlo se sirven de la popular galleta lotus –un sabor que se ha impuesto en la repostería en los últimos años- y del caramelo salado. “Tres ingredientes que se unen en una experiencia única: dulce, salada y crujiente a la vez”.

¿Dónde se puede tomar el helado del verano en Córdoba?

La Flor de Levante 1934 es una de las heladerías más populares y tradicionales de Córdoba. Así, tal y como ellos describen, este establecimiento forma parte del paisaje urbano cordobés desde finales de los años 20 del siglo XX, primero forma nómada con carritos de helados en diversos puntos del centro, y desde 1934 de forma estable en Las Tendillas con expansión al resto de Córdoba. “Nuestros helados son savia vital de esta ciudad. Savia con sabor a mantecado, a trufa, a leche merengada o a crocanti”, añaden.

El nuevo sabor del verano 2026 ya ha sido incluido en la carta de sus cuatro establecimientos en la capital y puede degustarse en los siguientes puntos de venta: