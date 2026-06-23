Córdoba triplica el ritmo exportador de Andalucía y alcanza los 1.276 millones de euros hasta abril

Las empresas de Córdoba han exportado productos por valor de 1.276 millones de euros durante el primer cuatrimestre de 2026 y este resultado representa un incremento anual del 11%, lo que triplica la subida anotada en Andalucía. De este modo, la comunidad autónoma ha vendido al exterior por valor de 15.142 millones y esta cifra es un 3,5% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

La información actualizada este martes por ICEX España Exportación e Inversiones confirma la tendencia alcista de las exportaciones de la provincia, que mantienen, por ahora, el crecimiento experimentado en los ejercicios 2024 y 2025. Las importaciones, en cambio, arrojan una caída del 21% anual y se sitúan en 737 millones de euros hasta abril.

Las ventas de otras grasas se quintuplican

En cuanto a los productos cordobeses más demandados en otros países, el cobre y el aceite de oliva continúan siendo protagonistas y concentran la mitad del valor de lo exportado. En el primer caso, el importe de las operaciones ha aumentado un 22% hasta los 393 millones de euros, pero las de aceite de oliva se han reducido un 9% y se han situado en 259 millones.

En tercer lugar, aparecen las ventas de material eléctrico, con 75 millones de euros, un 48% más anual. El crecimiento más destacado, sin embargo, se ha localizado en otras grasas y aceites vegetales (un capítulo que incluye al aceite de girasol), donde las ventas han llegado a 52 millones después de casi sextuplicarse en el último año.

Una bobina de cobre, en una fábrica. / CÓRDOBA

La compra de cobre baja, pero crece la de aceite

En cuanto a lo ocurrido en las importaciones, el cobre vuelve a encontrarse a la cabeza, aunque registra una disminución del 44% anual (en los productos semielaborados y sus aleaciones) que en cualquier caso deja operaciones por 276 millones de euros. Este producto concentra un 38% de la actividad importadora provincial. A mucha distancia se halla la compra de aceite de oliva, con operaciones por 58 millones y una subida anual del 25%. Además, junto a otras cifras hay que destacar la compra de otras grasas vegetales, que se ha septuplicado hasta llegar a 22 millones de euros.

Las ventas a EEUU caen un 33%

El comercio exterior de las empresas cordobesas se dirige, principalmente, a países próximos, con Italia y Portugal a la cabeza. De esta forma, el país alpino ha comprado productos de la provincia por valor de 350 millones de euros hasta el mes de abril pasado, lo que se traduce en un incremento del 42% respecto al mismo periodo de 2025. Portugal, pese a ser el segundo mercado para Córdoba, ha reducido un 3% anual la cuantía de sus operaciones, que ha sido de 178 millones.

Las exportaciones a Marruecos han sumado 169 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento del 54% anual, y Francia es el cuarto destino, con 145 millones hasta abril y un aumento del 6% anual. El quinto lugar es para Estados Unidos, que ha comprado productos por 78 millones durante el primer cuatrimestre, aunque la cuantía ha bajado un 33% anual.