El número de pernoctaciones en hoteles de Córdoba cae un 4% en mayo, pero la estancia media sube a 1,78 días

Mayo, el mes turístico por excelencia de Córdoba, no registró datos muy positivos de ocupación de hoteles. Según la estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 116.105 turistas visitaron la provincia y pernoctaron en hoteles, que son 5.323 menos que en el mismo mes del año pasado, una caída que supera el 4%. En todo el acumulado del año, entre enero y mayo, la cosa no mejora: los hoteles cordobeses han recibido a un 6% menos de viajeros que el año pasado. En el lado positivo, la estancia media de los turistas que vienen a Córdoba, cuyo incremento es desde hace años uno de los objetivos del sector, sube hasta 1,78 días.

En la capital, ni siquiera el turista extranjero salva los datos, siendo un viajero especialmente importante en este mes del año y siempre superior en número al nacional. Según los datos del INE, 97.782 viajeros visitaron la capital en mayo de este año, un 4% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se rozaron los 102.000. El descenso fue más acusado en el caso del turista extranjero, que pasó de 53.290 en 2025 a 50.768 este año, lo que supone un descenso de casi un 5%. El nacional también bajó, aunque no tanto, pasando de 48.485 a 47.104, una caída de algo más del 3%.

Turistas en un patio de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Las pernoctaciones caen, pero no tanto

Si hay que sacar un dato positivo es que las pernoctaciones también descendieron, aunque no lo hicieron tanto como los viajeros, lo que implica un aumento de la estancia media -el eterno talón de Aquiles del turismo cordobés-. En este caso, y según los datos del INE, en la capital se registraron 174.280 noches de hotel, un 1,73% menos que un año antes, cuando se superaron las 177.000. A nivel provincial la caída fue más acusada, de casi un 3%, al pasarse de 212.754 pernoctaciones en mayo de 2025 a algo menos de 207.000 en el mismo mes de 2026.

La estancia media, eso sí, subió, y se situó en 1,78 días, tanto a nivel provincial como en la capital. En mayo de 2025 esa estancia media también era muy similar en ambos casos, de 1,74 días en hoteles de la capital y de 1,75 días en establecimientos de la provincia.

Colas de turistas para visitar los patios. / MANUEL MURILLO

Muchos menos hoteles en la provincia

Otro de los datos llamativos de la estadística del INE es el cierre de hoteles que se registró en la provincia entre mayo del año pasado y mayo de este año. En concreto, se pasó de 180 establecimientos en mayo de 2025 a 168 en mayo de 2026. En la capital, eso sí, la cifra aumentó, pasando de 83 establecimientos a 86 en este ejercicio.

Turistas en lo que va de año

La caída de mayo no es rara si se analiza todo el año transcurrido. Según el INE, desde enero, los turistas alojados en hoteles han caído casi un 8% en la capital y más de un 6% en la provincia. En el caso de Córdoba ciudad, se ha pasado de 433.106 turistas entre enero y mayo de 2025 a poco más de 400.000 en este ejercicio. Y en la provincia, mientras el año pasado a estas alturas ya se había superado el medio millón de viajeros alojados en hoteles, este año el dato se sitúa en poco más de 470.000.

Colas para visitar un patio. / MANUEL MURILLO

Datos nacionales

Las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 2,5% en mayo respecto al mismo mes de 2025 y superaron los 36,3 millones, según los datos publicados este martes por el INE. Los viajeros no residentes elevaron un 3,7% sus estancias en hoteles, en tanto que las de los residentes en España bajaron un 0,2%.