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Laura, nieta de la diseñadora cordobesa Matilde Cano, se casa con un vestido único creado por tres generaciones de mujeres

El diseño nació de la colaboración entre su abuela Matilde, fundadora de la firma, su madre Marisa y su tía Olga, actuales directoras creativas

Laura y Jaime, en el día de su boda, con diseño de Matilde Cano creado por su abuela, su madre Marisa y su tía Olga.

Laura y Jaime, en el día de su boda, con diseño de Matilde Cano creado por su abuela, su madre Marisa y su tía Olga. / CÓRDOBA

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María Roso

Hay vestidos de novia que se eligen, otros que se heredan, y están los que se imaginan y se cosen con historia familiar. El diseño de Laura, nieta de la diseñadora cordobesa Matilde Cano, escogido para el día más romántico de su vida, forma parte del último grupo. Se trata de una pieza única diseñada en casa junto a tres generaciones de mujeres de su familia y que ha emocionado a los seguidores de la firma en redes por todo lo que representa.

La joven eligió para su boda con Jaime, celebrada en Córdoba,  una pieza diseñada en casa, junto a tres generaciones de mujeres de su familia, en un gesto que une moda, memoria familiar y artesanía cordobesa.

Vestido de Laura, nieta de la diseñadora cordobesa Matilde Cano

Vestido de Laura, nieta de la diseñadora cordobesa Matilde Cano / MATILDE CANO

Encajes, bordados y volantes: así es el vestido de novia de Laura

El vestido nació de la colaboración entre su abuela Matilde Cano, fundadora de la firma que lleva su nombre, su madre Marisa y su tía Olga, actuales directoras creativas de la marca. El resultado fue es un diseño profundamente personal, cargado de simbolismo y fiel al universo estético de una saga cordobesa dedicada a la moda desde hace más de cuatro décadas.

La pieza combinaba encajes, bordados y volantes, tres elementos que reforzaban el aire romántico del conjunto sin renunciar a una imagen actual. Laura completó el look con zapatos vintage de Sara Navarro, un ramo de orquídeas de Andaluflor y un velo pirata que aportaba uno de los detalles más comentados: un toque delicado, diferente y muy personal.

Laura y Jaime, el día de su boda.

Laura y Jaime, el día de su boda. / MATILDE CANO

Una pieza con tradición e historia

La elección de la novia ha impactado por el valor emocional del vestido. No se trata solo de una creación nupcial, sino de una prenda concebida como un homenaje familiar. En ella conviven la experiencia de Matilde Cano, el relevo creativo de su familia y la personalidad de una novia que apostó por llevar al altar una parte de su propia historia.

Laura y Jaime celebraron su boda en un ambiente marcado por la cercanía, la emoción y el sello cordobés. La celebración tuvo lugar en Bodegas Alvear, con la colaboración de la Ermita Candelaria, y reunió a familiares y amigos.

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Para la barra libre, Laura eligió un segundo vestido más fresco y desenfadado, pensado para disfrutar de la fiesta con comodidad, pero manteniendo la elegancia del primer look.

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