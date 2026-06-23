¿Comprar una vivienda? Sí, pero no a cualquier precio: este es el límite que ponen los cordobeses para interesarse por un inmueble

El mercado inmobiliario comienza a mostrar algunos síntomas, aún leves y por confirmar, de cierto agotamiento o presión de compraventas. Y un indicador novedoso que mide el número de contactos recibidos por cada anuncio on line parece certificar esta conclusión. Así lo expone el portal inmobiliario Idealista, que ha hecho un estudio con el número de mensajes enviados por parte de potenciales compradores a vendedores que se anuncian en su web.

En el caso de Córdoba capital, solo crecen los contactos para anuncios de viviendas de menos de 360.000 euros. En concreto, los inmuebles de menos de 210.000 euros tienen un 15% más de contactos, mientras que los valorados entre esa cifra y 360.000 euros ascienden un 11%. El declive del interés de la demanda comienza a notarse con las viviendas entre 360.000 y el millón de euros (-6%), y se desploma con los inmuebles superiores al millón de euros, que registran un 47% menos de interés.

Sin embargo, la tendencia nacional es bien diferente, ya que precisamente las únicas viviendas que mantienen un interés creciente de los potenciales compradores son las que rebasan la frontera del millón de euros (+3%), con una caída acusada en los inmuebles valorados entre 600.000 euros y 1.000.000 de euros (-6%).

Demanda en el segmento más accesible del mercado

En el segmento más accesible (-210.000 euros), la demanda cayó un 3% a nivel nacional. Entre las capitales de provincia los mayores aumentos de demanda se produjeron en Zamora (132%), Palencia (70%) y Soria (65%), mientras que entre los grandes mercados solo creció en Bilbao (29%) y Palma (9%). En el extremo opuesto, Girona fue la capital con el mayor descenso (-36%), seguida de Pamplona (-33%) y Santa Cruz de Tenerife (-27%).

Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria. / Matias Chiofalo - Archivo

Entre los principales mercados, las caídas más acusadas se registraron en Alicante (-24%), Valencia (-24%), Sevilla (-22%), Barcelona (-21%) y Madrid (-18%). Málaga también recortó la demanda en este tramo (-14%), mientras que bajó un 3% en San Sebastián.

El interés mostrado en los pisos entre 210.000 y 360.000 euros

La demanda en el tramo de 210.000 a 360.000 euros se mantuvo prácticamente plana a nivel nacional (-1%), pero con grandes divergencias entre ciudades. San Sebastián (43%) y Bilbao (25%) sobresalieron como los grandes mercados con mayor crecimiento en este rango, seguidos de Alicante (6%).

En el lado contrario, Madrid (-27%) y Valencia (-25%) son las capitales con mayores descensos en este tramo de precio, seguidas de Barcelona y Málaga (-17% en ambos casos). Entre los grandes mercados Sevilla registró una caída moderada del 9%, mientras que la de Palma fue del 4%.

Dos mujeres observan carteles de una inmobiliaria de Córdoba. / A. J. González

Entre 360.000 y 600.000 euros

El tramo de 360.000 a 600.000 euros cayó un 2% en el conjunto de España. Alicante (27%) y Bilbao (17%) fueron los grandes mercados con mayor crecimiento, junto con San Sebastián (13%) y Palma (5%). Sevilla (2%) y Málaga (2%) se mantuvieron prácticamente estables.

Madrid registró el descenso de demanda más acusado entre las grandes ciudades en este tramo (-26%), mientras que Barcelona y Valencia bajaron un 5% cada una.

Entre 600.000 y 1 millón de euros

El segmento de 600.000 a 1 millón de euros fue el que más demanda perdió a nivel nacional con un descenso del 6%. Bilbao (38%) y Alicante (22%) se situaron como los grandes mercados con mayor crecimiento, seguidos de San Sebastián (22%) y Palma (7%). Barcelona avanzó ligeramente (2%), al igual que Sevilla (2%), mientras que Valencia apenas varió (-1%). Madrid recortó un 15% y Málaga registró el mayor descenso entre los grandes mercados en este tramo (-18%).

En la imagen grande, una mujer mira anuncios en una inmobiliaria. En la pequeña, un salón de reducidas dimensiones. / CÓRDOBA

Más de 1 millón de euros

El segmento de lujo fue el único que creció a nivel nacional en el primer trimestre de 2026, con un avance del 3% en los contactos por anuncio. Entre los grandes mercados, Palma (19%) y Bilbao (19%) lideraron el crecimiento, seguidos de San Sebastián (15%) y Valencia (10%). Sevilla avanzó un 5% y Madrid un 4%. Por el contrario, Barcelona retrocedió un 14% y Málaga un 19%, siendo esta última la caída más pronunciada entre los grandes mercados en este segmento.

Fuera de los grandes mercados, Vitoria-Gasteiz (385%), Almería (181%), Girona (147%) y Pamplona (140%) registraron las subidas más espectaculares en este tramo, si bien parten de un volumen de contactos reducido que amplifica los porcentajes de variación.

[Puede leer aquí el informe al completo]