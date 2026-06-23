El calor se instala en las madrugadas cordobesas: ninguna estación baja de los 20 grados de noche

Córdoba ha vuelto a sufrir una noche tropical en vísperas de una de las jornadas más duras del actual episodio de calor. Los termómetros no han logrado bajar de los 20 grados durante la madrugada, una circunstancia cada vez más habitual en los veranos cordobeses y que dificulta el descanso de la población. Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20 grados, un umbral que los expertos relacionan con una peor calidad del sueño y una mayor sensación de fatiga al día siguiente.

Ninguna de las estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en Córdoba bajó de los 20 grados durante la madrugada y en algunos puntos el mercurio apenas dio tregua. El valor más elevado se registró en Doña Mencía, donde la temperatura mínima fue de 24 grados, seguida de Cardeña (22,6), Benamejí (22,5), Villanueva de Córdoba (22,3) y Fuente Palmera (22,2). En la capital, la mínima quedó en 20,8 grados.

Medidas extraordinarias ante el aviso rojo

La falta de alivio nocturno llega además en un contexto especialmente complicado. La Aemet mantiene activados avisos por altas temperaturas y prevé que el calor alcance su punto álgido este martes, con valores extremos en buena parte de la campiña cordobesa. El Ayuntamiento de Córdoba ya ha puesto en marcha medidas extraordinarias para proteger a la población más vulnerable, entre ellas los refugios climáticos, la cancelación de actividades en las horas centrales del día y el refuerzo de la atención a personas mayores y sin hogar.

Aunque las máximas suelen concentrar la atención, los especialistas advierten de que las noches cálidas son uno de los factores que más impacto tienen sobre la salud durante las olas de calor, ya que impiden que el organismo se recupere del estrés térmico acumulado durante el día. Cuando el mercurio no baja de los 20 grados, y especialmente cuando se acerca o supera los 25, aumenta el riesgo para personas mayores, enfermos crónicos y quienes viven en viviendas con escasa ventilación.