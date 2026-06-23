El Ayuntamiento de Córdoba velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad contra el calor en los trabajos del Plan Asfalto

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado este martes junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, y otras autoridades locales en la celebración del 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, donde ha defendido la importancia de seguir avanzando en la cultura de la prevención para evitar riesgos nuevos. Así ha considerado "muy injusto que haya familias que se vean perjudicadas en la salud por las inadecuadas condiciones de trabajo", recordando que hay casos en los que esta falta de seguridad puede suponer la muerte.

El alcalde ha aludido a la ola de calor que está viviendo Córdoba y al aviso rojo previsto para este martes señalando que "las altas temperaturas no solo afectan a nuestra cotidianeidad sino a muchos trabajadores, en una ciudad que cada vez tiene más industria". Aunque el avance de la industria en Córdoba "es algo positivo", ha señalado, "también nos obliga a actualizar las medidas de prevención, que son distintas a las de otros sectores como los servicios que han sido tradicionalmente los que más presencia han tenido en Córdoba".

Acto de celebración del 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba. / AJ González

Prevención de riesgos en el Plan Asfalto

A preguntas de los periodistas sobre las medidas de seguridad laboral del Plan Asfalto, que se va a desarrollar en Córdoba entre junio y agosto, en meses donde las temperaturas superan los 40 grados a determinadas horas, Bellido ha explicado que el Ayuntamiento "no es el empleador directo de los trabajadores porque se trata de una subcontrata". No obstante, ha recordado a las empresas "que están obligadas a cumplir con los requisitos que marca la legislación" y que el Ayuntamiento velará porque los cumplan. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, ha informado de que este miércoles y jueves dará comienzo el fresado en el entorno de la plaza de Colón y el viernes, lunes y martes próximos se procederá al asfaltado aunque no ha concretado las horas a las que está previsto que se realicen estas tareas.

En el ámbito de la construcción, el protocolo de actuación frente a las altas temperaturas prevé una serie de medidas preventivas obligatorias para las empresas, que deben adaptar los horarios y aplicar la jornada intensiva en turnos de mañana, facilitar agua fresca para que los trabajadores puedan reponer líquidos, habilitar áreas sombreada y con aire para recuperarse del estrés térmico, la adaptación de la ropa de trabajo y la protección solar y cuando haya aviso naranja o rojo, la obligatoriedad de adaptar la jornada o suspender la actividad al aire libre si las medidas preventivas no garantizan la seguridad.

El alcalde ha aprovechado para felicitar a los responsables del Centro de Prevención de Riesgos Laborales por el trabajo realizado a lo largo de estos 50 años.