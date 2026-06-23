Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas de uso turísticoOla de calor en Córdoba y provinciaAviso rojo por calorGolpe de calor CabraMedidas del AyuntamientoFichaje CCFCaída turistas mayoPlastienvase fábricaEstanquero BaenaLince ibéricoOlivar tradicionalJuanma Moreno investiduraAccidente Av. BarcelonaJesús León juicioÁbalos, condenado a 24 añosÁlvaro CejudoJuez Peinado
instagramlinkedin

Empleo y verano

El Ayuntamiento de Córdoba velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad contra el calor en los trabajos del Plan Asfalto

Las empresas de la construcción deben adaptar horarios y jornadas, facilitar hidratación y descanso ante el riesgo de estrés térmico por calor

Trabajadores en tareas del Plan Asfalto, que se ha retomado a principios del mes de junio.

Trabajadores en tareas del Plan Asfalto, que se ha retomado a principios del mes de junio. / AJ González / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado este martes junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, y otras autoridades locales en la celebración del 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, donde ha defendido la importancia de seguir avanzando en la cultura de la prevención para evitar riesgos nuevos. Así ha considerado "muy injusto que haya familias que se vean perjudicadas en la salud por las inadecuadas condiciones de trabajo", recordando que hay casos en los que esta falta de seguridad puede suponer la muerte.

El alcalde ha aludido a la ola de calor que está viviendo Córdoba y al aviso rojo previsto para este martes señalando que "las altas temperaturas no solo afectan a nuestra cotidianeidad sino a muchos trabajadores, en una ciudad que cada vez tiene más industria". Aunque el avance de la industria en Córdoba "es algo positivo", ha señalado, "también nos obliga a actualizar las medidas de prevención, que son distintas a las de otros sectores como los servicios que han sido tradicionalmente los que más presencia han tenido en Córdoba".

A.J.González Córdoba La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, participa en la celebración del 50º aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba. Al acto asiste el alcalde de la ciudad, José María Bellido

Acto de celebración del 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba. / AJ González

Prevención de riesgos en el Plan Asfalto

A preguntas de los periodistas sobre las medidas de seguridad laboral del Plan Asfalto, que se va a desarrollar en Córdoba entre junio y agosto, en meses donde las temperaturas superan los 40 grados a determinadas horas, Bellido ha explicado que el Ayuntamiento "no es el empleador directo de los trabajadores porque se trata de una subcontrata". No obstante, ha recordado a las empresas "que están obligadas a cumplir con los requisitos que marca la legislación" y que el Ayuntamiento velará porque los cumplan. Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, ha informado de que este miércoles y jueves dará comienzo el fresado en el entorno de la plaza de Colón y el viernes, lunes y martes próximos se procederá al asfaltado aunque no ha concretado las horas a las que está previsto que se realicen estas tareas.

En el ámbito de la construcción, el protocolo de actuación frente a las altas temperaturas prevé una serie de medidas preventivas obligatorias para las empresas, que deben adaptar los horarios y aplicar la jornada intensiva en turnos de mañana, facilitar agua fresca para que los trabajadores puedan reponer líquidos, habilitar áreas sombreada y con aire para recuperarse del estrés térmico, la adaptación de la ropa de trabajo y la protección solar y cuando haya aviso naranja o rojo, la obligatoriedad de adaptar la jornada o suspender la actividad al aire libre si las medidas preventivas no garantizan la seguridad.

Noticias relacionadas y más

El alcalde ha aprovechado para felicitar a los responsables del Centro de Prevención de Riesgos Laborales por el trabajo realizado a lo largo de estos 50 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  2. El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
  5. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
  8. Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto

Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

Sanidad implanta un modelo nuevo de atención a mayores en residencias para reducir traslados a centros de salud y hospitales

Un sexagenario condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

Un sexagenario condenado en Córdoba a participar en un programa de educación sexual por difundir vídeos de violaciones a un bebé y a niñas

El Ministerio de Ciencia distingue a Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Diario CÓRDOBA y Aquasierra sortean una entrada doble que pases una jornada refrescante en el parque acuático de Villafranca

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Nace un nuevo plan de formación gratuito para las hermandades y cofradías de Córdoba

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Vox denuncia que el PP impide el debate sobre el estado de la provincia y acusa a Salvador Fuentes de “esconderse de la rendición de cuentas”

Luz verde a la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor

Los sindicatos recuerdan a la hostelería de Córdoba la obligación de cumplir las nuevas normas contra el calor
Tracking Pixel Contents