Aprobada la contratación del parking en altura de Lepanto que incluirá el traslado de la plaza de la Mosca en Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes el expediente de contratación para la implantación de un aparcamiento en altura en Lepanto, que implicará además el traslado del mercado de abastos municipal del Marrubial, popularmente conocido como plaza de la Mosca. Como ha recordado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, será la empresa adjudicataria la que se encargue de redactar el proyecto básico y de ejecución de obra del edificio modular prefabricado, algo que supondrá un importante ahorro de costes.

El edificio que se plantea contaría con planta baja más tres en altura. Esas tres plantas en altura deberán tener unas 300 plazas de aparcamiento, un tercio de ellas reservadas a residentes y al menos otro tercio en régimen de rotación. La planta baja es la que se destinaría a la plaza de abastos y tendría otros usos, como de hostelería, además de zonas comunes, vestuarios, aseos o almacenes.

Espacio donde se pretende ubicar el futuro aparcamiento en altura de Lepanto. / PAULA RUIZ

Un estudio encargado por el Ayuntamiento para determinar la viabilidad del proyecto establecía que será necesaria una inversión inicial de 8.487.235,57 euros para obras de construcción y equipamiento, incluido el aparcamiento y los paneles fotovoltaicos de la cubierta con un coeficiente de amortización del 4,17%. El valor máximo estimado del contrato ascendería a 85.166.444,88 euros. El estudio estima, por otro lado, que será necesaria la contratación de diez personas incluidas las de administración y limpieza del conjunto resultante y unos gastos generales de 1.241.278,54 euros los 40 años.

Dos escenarios

El mismo estudio que encargó el Consistorio planteaba dos escenarios: un primer escenario con 1.000 metros cuadrados en la planta baja para los puestos del mercado, zonas comunes, oficina auxiliar de mercados, vestuarios, aseos o almacén de contenedores. Y un segundo escenario en el que en la planta baja se reservarían 1.800 metros para los puestos del mercado y se incluiría un supermercado seco. En ambos casos se proyecta el aparcamiento de 300 plazas. El estudio se inclinaba por el escenario uno, es decir, trasladar los puestos del mercado pero no construir un supermercado, porque esta fórmula tendría unos resultados más atractivos desde el punto de vista de la concesionaria.

Entrada al parking que está gestionado por el Centro Comercial Abierto de la Viñuela y donde se ubicará el futuro aparcamiento en altura. / PAULA RUIZ

Y se determinaba, de la misma forma, que el riesgo para el Ayuntamiento es nulo, dado que lo que se propone es una gestión indirecta a través de una concesión de obras a riesgo y ventura del concesionario y con transferencia del riesgo operacional.

Proyectos de aparcamientos en la ciudad

El futuro aparcamiento en altura de Lepanto es uno de los previstos en la ciudad, pero no el único. Sí es el para el que se ha dado más pasos, junto con el de Puerta de Córdoba, que irá en la intersección de Vallellano con la avenida del Aeropuerto. A estos habría que sumar el de la plaza de toros, aunque bastante más atrasado, y también otro planteado para la plaza de Colón, del que pocas novedades hay.