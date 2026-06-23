Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona

Dos personas han resultado atrapadas este mediodía tras la colisión y posterior vuelco de un turismo en Córdoba capital, según han informado los servicios de emergencia.

El siniestro se ha producido sobre las 12.40 horas en la intersección entre la avenida de Barcelona y la avenida de Libia, en el casco urbano de la ciudad, lo que ha motivado la rápida intervención de bomberos, servicios sanitarios y Policía Local.

Según las primeras informaciones, se ha tratado de una colisión entre vehículos que ha provocado que uno de ellos terminara volcado, quedando dos ocupantes atrapados en su interior. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su estado de salud ni si han sido trasladados a un centro hospitalario.