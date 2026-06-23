4.993 estudiantes cordobeses piden plaza en la universidad andaluza para 2026/2027

Un total de 4.993 estudiantes cordobeses han solicitado plaza en el sistema público universitario andaluz para el curso 2026/2027, según los datos recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía tras el cierre del plazo de preinscripción en el Distrito Único Andaluz. En el conjunto de Andalucía, la cifra asciende a 74.626 estudiantes, con casi medio millón de peticiones registradas en las universidades públicas andaluzas.

La provincia de Córdoba se sitúa así en la quinta posición andaluza por número de solicitantes residentes en la comunidad, por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada. En total, el alumnado con domicilio en Andalucía alcanza los 57.528 estudiantes, lo que representa el 77,09% del total de personas que han optado por el sistema universitario público andaluz.

Además del alumnado andaluz, el sistema público universitario de Andalucía también atrae a estudiantes de otros territorios. En concreto, 16.462 solicitantes proceden de otras comunidades autónomas, lo que supone el 22,06% del total, mientras que el 0,85% corresponde a aspirantes de fuera de España. Entre las comunidades con más inscripciones destacan Extremadura, con 2.790; Castilla-La Mancha, con 2.627; Canarias, con 1.621; Región de Murcia, con 1.502; y Comunidad Valenciana, con 1.411. En cuanto al alumnado extranjero, la Junta contabiliza 3.690 preinscripciones de estudiantes europeos, africanos, americanos y asiáticos.

La UCO destaca con Medicina, Enfermería y Veterinaria

En el caso de la Universidad de Córdoba (UCO), varias titulaciones aparecen entre las más demandadas del sistema andaluz cuando se cruzan los datos de grados y universidades. En ese sentido, Veterinaria en la UCO ocupa el sexto puesto entre todas las titulaciones de las universidades públicas andaluzas cuando se ordenan por solicitudes en primera preferencia. El grado suma 1.073 solicitudes como primera opción.

Por delante de Veterinaria de la UCO aparecen Medicina en la Universidad de Sevilla, Medicina en la Universidad de Granada, Enfermería en la Universidad de Sevilla, Enfermería en la Universidad de Granada y Psicología en la Universidad de Granada.

Medicina en la UCO registra 5.188 peticiones dentro del ranking de titulaciones y universidades más demandadas de Andalucía. Esta cifra sitúa al grado cordobés entre los estudios sanitarios con mayor presión de demanda en el sistema público andaluz.

Por su parte, Enfermería en la Universidad de Córdoba contabiliza 4.654 inscripciones y aparece en el puesto 13 de la clasificación andaluza por titulaciones y universidades. La carrera se mantiene así entre las opciones más solicitadas por el alumnado que aspira a cursar estudios sanitarios.

Fachada del Rectorado de la UCO / CÓRDOBA

Enfermería y Medicina lideran la demanda en Andalucía

A nivel andaluz, los grados más demandados, teniendo en cuenta todas las peticiones, son Enfermería, con 58.823 solicitudes, y Medicina, con 42.527 inscripciones. Les siguen Psicología, con 23.550; Fisioterapia, con 22.064; Educación Primaria, con 20.449; Administración y Dirección de Empresas, con 14.607; Derecho, con 14.034; Educación Infantil, con 13.440; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 13.116; e Ingeniería Informática, con 9.568 demandas.

La enseñanza de Enfermería concentra buena parte de las primeras posiciones cuando se analizan las titulaciones por universidad. La Universidad de Cádiz lidera esta clasificación con 13.981 peticiones en Enfermería, seguida de la Universidad de Granada, con 10.434; la Universidad de Sevilla, con 9.911; y la Universidad de Málaga, con 6.808.

A partir del quinto puesto aparecen los grados de Medicina en las ocho universidades públicas andaluzas que lo ofertan: Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva y Almería. En este bloque, la Universidad de Córdoba suma esas 5.188 solicitudes en Medicina, una cifra que confirma la elevada demanda de esta titulación en la capital cordobesa.

Primera adjudicación de plazas el 3 de julio

La primera adjudicación de plazas universitarias se publicará el 3 de julio. Ese mismo día comenzará el plazo de matrícula, confirmación o reserva, que permanecerá abierto hasta el 9 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio, con plazo hasta el 20 de julio.