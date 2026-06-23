Distribución del alojamiento
El 28% de las viviendas de la Judería de Córdoba tienen uso turístico, frente a otras zonas con apenas un 5%
En la zona Centro de Córdoba, el porcentaje de pisos turísticos roza el 20% mientras que hay espacios como Poniente o Levante con escasa presencia de esta modalidad
Las viviendas de uso turístico han experimentado en Córdoba, como en la mayoría de las ciudades, una serie de vaivenes desde que empezaron a ofrecerse como una nueva forma de alojamiento a los visitantes. Su evolución ha sido dispar en los distintos territorios, concentrándose mayoritariamente en las capitales. El boom de las viviendas de uso turístico se vio truncado durante la pandemia, cuando el parón de la actividad y el freno a las visitas llevó a muchas familias a reconvertirlas en viviendas de alquiler de larga duración.
En este momento, según los datos de la Estadística experimental para la medición del número de viviendas turísticas en España, la zona del casco histórico, centro y zona sur son las más saturadas, lo que se refleja en el porcentaje de viviendas turísticas que existen sobre el total de viviendas existentes en cada barrio. Así, en el entorno de la Judería, las viviendas turísticas representan el 20% del total, aunque hay una zona concreta, limitada entre la calle Judíos, Ronda de Isasa y la Judería que alcanza el 28% del total.
En el centro, casi dos de cada diez viviendas son de uso turístico
En el Centro, el porcentaje ronda el 18%. Es decir, casi dos de cada diez viviendas tienen uso turístico. La estadística señala también como zona de mayor concentración El Tablero, la zona de los árboles de Santa Rosa y parte de Huerta de la Reina o la Axerquía, aunque en menor medida que el entorno de la Judería y el Centro. Por su parte, barrios como El Naranjo, El Patriarca, Poniente o Levante tienen una presencia minoritaria (5% o menos) de este tipo de alojamientos.
El Registro de Turismo de Andalucía empezó a funcionar en el año 2016 y desde entonces hasta marzo de 2020, había en Córdoba 1.480 viviendas registradas. El volumen de pisos inscritos despegó de nuevo dos años más tarde, superada la fase más dura del encierro, cuando el turismo empezó a moverse con mayor libertad. En los últimos años, la cifra ha llegado a ser más del doble y rozar las 4.000 viviendas turísticas. Las normas impuestas desde 2024, tanto por la Junta de Andalucía, que endureció las exigencias municipales y actualizó las sanciones, como por el Ayuntamiento de Córdoba con la moratoria y el decreto nacional que creó el Registro Único de Arrendamientos, han acabado por frenar el incremento. Pese a todo, en distintas ocasiones la Asociación de Viviendas Turísticas de Córdoba (Avacor) ha considera que la oferta está sobredimensionada, lo que hace que una parte de las mismas no resulten rentables para los propietarios.
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