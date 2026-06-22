La Universidad de Córdoba, entre las 1.000 mejores del mundo en una prestigiosa clasificación global: "Es un reconocimiento al trabajo"

La Universidad de Córdoba (UCO) ha consolidado su presencia en la prestigiosa clasificación global que elabora el QS World University Rankings 2027. En concreto, la universidad pública cordobesa se mantiene en el intervalo 951-1.000 del mundo, así como en el puesto 28 entre las universidades españolas. Ello reafirma su "posición en el escenario internacional, donde asciende cuatro puestos", a pesar de ser "cada vez más competitivo y exigente", explica la UCO en una nota de prensa.

El QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones de mayor prestigio y repercusión a escala global, es elaborado por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS). La lista se publica anualmente e incluye a miles de universidades de todo el planeta "a partir de indicadores relacionados con la reputación académica". Se miden el reconocimiento de los empleadores, la investigación, la internacionalización, el grado de empleabilidad de los titulares así como el compromiso de la institución con la sostenibilidad.

Estudiantes en el Campus de Rabanales. / CÓRDOBA

Según asegura la UCO en su nota, su presencia en esta clasificación internacional es "un reconocimiento al trabajo desarrollado por toda la comunidad universitaria" en ámbitos como la generación del conocimiento, la transferencia docente, la proyección internacional y la excelencia. Así, los resultados de 2027 -se publican con unos meses de antelación al año- "vuelven a situar a la UCO entre las universidades andaluzas con mayor visibilidad internacional. De hecho, la Universidad de Córdoba es la tercera en el ranking nacional, solo por detrás de Granada y Sevilla.

Importante papel en las colaboraciones científicas internacionales

Entre los diversos apartados en que se divide el prestigioso listado, la UCO destaca especialmente en Redes Internacionales de Investigación, donde llega a los 79,2 puntos. Este indicador mide la intensidad y alcance de las colaboraciones científicas internacionales y tiene a la UCO en el tercer puesto andaluz y 18º nacional. También obtiene 22,4 puntos de impacto científico a través de citas por profesor, una variable en la que es segudna en Andalucía y decimotercera en toda España.

Edificio del Rectorado de la UCO / Sánchez Moreno

Buena relación entre los estudiantes y los profesores

Otro aspecto donde la Universidad de Córdoba es potente a nivel global es en la relación entre profesores y estudiantes, con 25,3 puntos: es el mejor resultado de las universidades andaluzas. Además, en sostenibilidad se llega a los 45,2 puntos, lo que, para la institución, refuerza su "compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la integración de criterios ambientales y de gobernanza en su actividad académica e investigadora".

Reconocimiento a la excelencia de la UCO

En su comunicado, la UCO asegura que su "presencia continuada" en esta clasificación global "evidencia la consolidación de una trayectoria de crecimiento sostenido basada en la calidad de la investigación, la captación y formación de talento, la transferencia de conocimiento y la creciente apertura internacional de la institución".

Estudiantes hacen un examen en la UCO. / Chencho Martínez

"La Universidad de Córdoba continuará impulsando políticas orientadas a fortalecer su competitividad internacional, ampliar su participación en redes globales de investigación y ofrecer una formación de excelencia alineada con las demandas de una sociedad cada vez más global e interconectada", finaliza el positivo balance que la entidad universitaria cordobesa hace de este listado recién publicado.