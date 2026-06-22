La ola de calor y sus efectos en el clima, la sociedad cordobesa y los incendios marca el boletín vespertino en el arranque de una nueva semana de junio, primer día oficial del verano. La Aemet ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para mañana martes, cuando podrían alcanzarse los 45 grados. El Ayuntamiento ha decretado medidas extraordinarias, las barriadas periféricas se llenan de cordobeses para huir del calor y la presidencia del Colegio de Médicos analiza el impacto del calor en el cuerpo humano. Además, dos incendios se han desatado en la provincia, uno en Fuente Obejuna y otro en Cardeña. En otro orden de cosas, informamos de la condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exvicesecretario de organización del PSOE, quien, según el TS, se "aprovechó de su privilegiada situación por su condición de ministro del Gobierno". Finalmente, en el capítulo económico, informamos de un aumento del 35% de los desahucios por impagos de hipoteca en Córdoba.

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