La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La ola de calor que azota Córdoba, que se encuentra en aviso rojo para mañana martes; la condena a 24 años de cárcel a Ábalos, exsecretario de organización del PSOE y el importante aumento de los desahucios por impago de hipoteca marcan la crónica vespertina
La ola de calor y sus efectos en el clima, la sociedad cordobesa y los incendios marca el boletín vespertino en el arranque de una nueva semana de junio, primer día oficial del verano. La Aemet ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para mañana martes, cuando podrían alcanzarse los 45 grados. El Ayuntamiento ha decretado medidas extraordinarias, las barriadas periféricas se llenan de cordobeses para huir del calor y la presidencia del Colegio de Médicos analiza el impacto del calor en el cuerpo humano. Además, dos incendios se han desatado en la provincia, uno en Fuente Obejuna y otro en Cardeña. En otro orden de cosas, informamos de la condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exvicesecretario de organización del PSOE, quien, según el TS, se "aprovechó de su privilegiada situación por su condición de ministro del Gobierno". Finalmente, en el capítulo económico, informamos de un aumento del 35% de los desahucios por impagos de hipoteca en Córdoba.
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- El TS sentencia que Ábalos se "aprovechó" de "su privilegiada situación por su condición de ministro del Gobierno"
- Los impagos hipotecarios elevan un 35% los desahucios en Córdoba al inicio del año 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
Ola de calor
- El Ayuntamiento decreta medidas extraordinarias por el aviso rojo de calor en Córdoba
- Córdoba arde, pero el móvil no avisa: por qué no se mandan alertas ES-Alert ante el calor extremo
- La presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, María del Carmen Arias: "A partir de los 36 grados el cuerpo empieza a tener dificultades para regularse"
- El Infoca logra controlar un incendio en Fuente Obejuna y también trabaja para apagar otro fuego en Cardeña
Córdoba ciudad
- El director y la tutora de los niños no arrojan luz sobre el supuesto maltrato en un colegio de Córdoba
- La UCO, entre las 1.000 mejores del mundo en una prestigiosa clasificación global: "Es un reconocimiento al trabajo"
- Concentración de protesta en las puertas de Urgencias del hospital Reina Sofía tras la última agresión a una enfermera
- Córdoba capta 25 millones de inversión extranjera y se sitúa como cuarta provincia andaluza
Provincia
- La alcaldesa de Baena se compromete a impedir cualquier planta de biometano que genere molestias a la población
Deportes
- Álvaro Cejudo da el salto al fútbol profesional: el cordobés es el nuevo segundo entrenador de la UD Las Palmas
- Sergi Guardiola anuncia su retirada: el goleador que hizo historia en el Córdoba CF dice adiós al fútbol
Tribunales
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto