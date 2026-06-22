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La actualidad del lunes 22 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las barriadas de Cerro Muriano y Trassierra que se llenan de cordobeses por las altas temperaturas; el impacto de las picaduras, según alerta la jefa de Alergología del Reina Sofía; y la victoria de España ante Arabia Saudí marcan el inicio de la semana

Ana Sánchez limpia la piscina de su casa, en la que vive durante el verano, en la barriada de Trassierra.

Ana Sánchez limpia la piscina de su casa, en la que vive durante el verano, en la barriada de Trassierra. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Las barriadas periféricas de Cerro Muriano y Trassierra han adelantado el verano y ya están multiplicando su población ante el intenso calor de los últimos días del mes de junio. Cada vez más cordobeses con segunda residencia deciden vivir antes en estas zonas para escapar de las altas temperaturas. Es la noticia con la que abrimos una nueva semana cargada de novedades. Sin salirnos del capítulo de salud, entrevistamos a Berta Ruiz, jefa de Alergología del Reina Sofía, quien explica que una picadura “puede producir desde una reacción leve hasta un ‘shock’ mortal”. Finalmente, volvemos un poco la vista atrás para analizar, con el regusto dulce, la goleada endosada por España a Arabia Saudí en el Mundial 2026. La Roja ya está en dieciseisavos de final del torneo.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

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Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 22 de junio de 2026

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Cerro Muriano y Trassierra adelantan cada vez más su verano y multiplican su población

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