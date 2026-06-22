Las barriadas periféricas de Cerro Muriano y Trassierra han adelantado el verano y ya están multiplicando su población ante el intenso calor de los últimos días del mes de junio. Cada vez más cordobeses con segunda residencia deciden vivir antes en estas zonas para escapar de las altas temperaturas. Es la noticia con la que abrimos una nueva semana cargada de novedades. Sin salirnos del capítulo de salud, entrevistamos a Berta Ruiz, jefa de Alergología del Reina Sofía, quien explica que una picadura “puede producir desde una reacción leve hasta un ‘shock’ mortal”. Finalmente, volvemos un poco la vista atrás para analizar, con el regusto dulce, la goleada endosada por España a Arabia Saudí en el Mundial 2026. La Roja ya está en dieciseisavos de final del torneo.

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