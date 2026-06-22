Sanitarios de Córdoba se concentran en el Reina Sofía contra las agresiones en Urgencias

Profesionales sanitarios y representantes sindicales se han concentrado este lunes a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para mostrar su rechazo a las agresiones sufridas por el personal sanitario y exigir medidas de protección más eficaces.

La movilización ha sido convocada por UGT Servicios Públicos Córdoba y ha contado con la adhesión de CCOO, CSIF, Satse, SAE y el Sindicato Médico tras la agresión física a una enfermera del servicio de Urgencias el pasado jueves, un hecho que ha generado una fuerte condena por parte de las organizaciones sindicales. Durante la concentración, los asistentes han mostrado carteles de rechazo a la violencia contra el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y han reclamado más recursos para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha denunciado que en apenas un mes se hayan producido tres agresiones en el servicio de Urgencias del Reina Sofía: dos a enfermeras y una a un médico. "No hay ningún motivo que justifique estas agresiones", ha afirmado.

Heredia ha reclamado un refuerzo de la seguridad en Urgencias y ha exigido que las plantillas estén cubiertas al cien por cien. "La plantilla no suele estarlo y ahora, en verano, menos", ha advertido. Además, ha alertado de que el cierre de centros de atención primaria en horario de tarde previsto para los próximos días podría incrementar aún más la presión asistencial en los servicios de urgencias. "Pedimos más refuerzos, tanto de profesionales sanitarios como de seguridad", ha señalado.

Según los datos aportados por UGT, durante el pasado año se registraron 173 agresiones a profesionales del SAS en la provincia de Córdoba, frente a las 162 contabilizadas el año anterior, una tendencia ascendente que, según el sindicato, "se mantiene desde 2020".

Desde el sindicato recuerdan que no es un caso aislado, ya que hace apenas unas semanas otro profesional de Enfermería del mismo servicio también fue agredido físicamente, lo que, a su juicio, evidencia un problema creciente de seguridad en el entorno hospitalario.

Concentración de este lunes. / AJ González

Las organizaciones sindicales coinciden en reclamar una nueva evaluación de riesgos laborales en el servicio de Urgencias y plantean reforzar la presencia de personal de seguridad, tanto por su efecto disuasorio como por su capacidad de intervención ante incidentes violentos. Asimismo, exigen la mejora de los protocolos de actuación, campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y sanciones más contundentes para quienes agredan a profesionales sanitarios.

Heredia también ha insistido en la importancia de denunciar estos hechos para que puedan activarse los protocolos establecidos y facilitar la actuación judicial. En este sentido, ha subrayado que las agresiones no solo afectan a los trabajadores, sino que repercuten directamente en la atención sanitaria. "Necesitamos un ambiente seguro y cordial para desarrollar nuestras labores profesionales", ha afirmado.

Desde Satse han trasladado su apoyo a la enfermera agredida y han puesto a disposición de los profesionales sus servicios jurídicos y sindicales para ofrecer acompañamiento y defensa ante cualquier situación similar.