El PSOE exigirá la dimisión de Madruga si no se garantizan las exhumaciones en el cementerio de la Salud de Córdoba

Las familias de las víctimas del franquismo volvieron al cementerio de la Salud de Córdoba para rendir homenaje a sus seres queridos sobre fosas cerradas, una imagen que el PSOE considera “una auténtica vergüenza” y que ha elevado el tono de la reclamación política. Según ha informado el Grupo Municipal Socialista en una nota de prensa, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido al alcalde, José María Bellido, la firma inmediata de un nuevo convenio entre las administraciones gobernadas por el PP —Ayuntamiento de Córdoba, Diputación Provincial y Junta de Andalucía— para garantizar la continuidad de las exhumaciones de víctimas del franquismo en el cementerio de la Salud.

Dobladez ha advertido de que, si ese acuerdo no se formaliza antes de la constitución del próximo Gobierno andaluz, el PSOE solicitará la dimisión del delegado responsable, Miguel Ruiz Madruga. El edil socialista ha realizado estas declaraciones tras recordar los actos celebrados el pasado 14 de junio con motivo del Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del golpe militar y la dictadura. “Centenares de personas volvimos al cementerio de la Salud para rendir homenaje a las víctimas. Los familiares tuvieron que depositar sus flores sobre fotografías colocadas encima de una fosa cubierta. Si me permiten, es una auténtica vergüenza”, ha señalado.

Acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista celebrado en el cementerio de la Salud. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE denuncia la paralización de las exhumaciones en Córdoba

El concejal socialista ha recordado que el convenio firmado en 2021 finalizaba en 2025 y que los trabajos iniciados en 2023 necesitaban una nueva planificación para evitar su paralización. Según Dobladez, todas las administraciones implicadas conocían esa situación. “Durante todo el año estuvimos reclamando compromiso institucional y la firma de un segundo convenio. La única administración que cumplió fue el Gobierno de España, que aprobó su aportación económica en octubre”, ha afirmado.

Dobladez sostiene que el alcalde prometió en noviembre que los trabajos continuarían, pero que finalmente concluyó el año, terminó el convenio, se abandonaron las exhumaciones y las fosas volvieron a cubrirse. A su juicio, se trata de “un fracaso absoluto de gestión y de voluntad política”.

Acto memorialista en el cementerio de la Salud. / A. J. GONZÁLEZ

El representante socialista también ha recordado que el gobierno municipal aseguró en el Pleno que los trabajos se reanudarían en marzo. Sin embargo, según ha denunciado, en junio solo se conoce la intención del Ayuntamiento de sacar en julio un contrato de apenas cuatro meses, financiado exclusivamente con fondos transferidos por el Gobierno de España.

Para Dobladez, esta situación demuestra que “ni el Ayuntamiento de Córdoba, ni la Diputación Provincial, ni la Junta de Andalucía, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, han aportado un solo euro para garantizar la continuidad de las exhumaciones”.

Reclamación de un convenio de cuatro años y atención a las familias

El Grupo Municipal Socialista reclama la firma inmediata de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, así como la licitación de un contrato que garantice los cuatro años de trabajo comprometidos para culminar el proyecto de memoria democrática en Córdoba.

Acto memorialista celebrado en el cementerio de la Salud. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE también pide que el acuerdo quede firmado antes de la constitución del próximo Gobierno andaluz y que se incorpore una cláusula para impedir que las fosas vuelvan a cerrarse hasta que los trabajos finalicen definitivamente.

Apertura de la Oficina de Atención a familiares

Otra de las demandas planteadas por Dobladez es la apertura inmediata de la Oficina de Atención a familiares de las víctimas, con garantías suficientes para la recogida y gestión de muestras de ADN. Según el concejal, es necesario evitar que se repitan errores que han impedido la realización de estas pruebas desde el pasado mes de diciembre.

Dobladez ha mostrado además su preocupación por el escenario político que pueda abrirse en Andalucía tras las elecciones autonómicas. “Existe el riesgo de que un futuro Gobierno andaluz condicionado por Vox, una formación que cuestiona los derechos de verdad, justicia y reparación, termine retirando a la Junta de Andalucía de este proyecto”, ha advertido.