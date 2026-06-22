El programa Volvemos a Córdoba acompaña a 400 cordobeses en su regreso a casa

El programa Volvemos a Córdoba se ha consolidado como una de las iniciativas de retorno del talento más longevas y estables de España. Desde su puesta en marcha en 2017, el proyecto ha acompañado a cerca de 400 cordobeses residentes fuera de la provincia a través de servicios personalizados de orientación laboral, asesoramiento administrativo y apoyo psicológico gracias al convenio que mantiene con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), con una subvención que este año alcanza los 15.000 euros.

Cristina Navas, directora de comunicación del proyecto Volvemos, explica que el programa surgió en un contexto marcado por las consecuencias de la crisis económica de 2008 y por el creciente interés de las administraciones públicas por facilitar el regreso de quienes habían emigrado en busca de oportunidades laborales. «Era un momento en el que empezaban a verse más retornos y existía una preocupación creciente por recuperar el talento que había tenido que marcharse durante los años más duros de la crisis», señala.

El proyecto comenzó de forma paralela a otras iniciativas similares en gran parte del país, pero el programa cordobés es el único de aquellos primeros planes que continúa activo de manera ininterrumpida. «Volvemos a Córdoba es actualmente el programa de retorno más longevo de España y se ha convertido en un referente para otras iniciativas locales y autonómicas», afirma.

El objetivo principal es acompañar a cordobeses que desean regresar a su tierra o que lo han hecho recientemente.

Servicio integral

Para ello, Volvemos a Córdoba ofrece un servicio integral que abarca diferentes ámbitos. Entre ellos destacan la orientación para la búsqueda de empleo, el asesoramiento sobre trámites administrativos asociados al retorno y el apoyo psicológico durante el proceso de regreso. «La burocracia vinculada al retorno genera muchas dudas. Les ayudamos con cuestiones relacionadas con fiscalidad, Seguridad Social, extranjería o trámites tanto en el país de residencia como en España», explica Navas.

Apoyo psicológico

Uno de los servicios más singulares es precisamente el apoyo psicológico. La responsable del programa señala que el regreso no siempre resulta sencillo desde el punto de vista emocional. «Existe lo que se conoce como choque cultural inverso. Muchas personas vuelven a la que fue su casa durante años, pero descubren que tanto ellas como su entorno han cambiado y eso genera conflictos emocionales que también necesitan acompañamiento profesional», indica.

A lo largo de estas nueve ediciones, el programa ha atendido a cerca de 400 personas mediante asesoramientos individualizados y otras actividades complementarias como jornadas informativas o encuentros de networking.

En cada edición suelen participar entre 30 y 40 usuarios de forma directa, aunque la cifra varía porque muchos retornados continúan recibiendo apoyo durante varios años.

La mayoría de usuarios tiene entre 35 y 45 años y formación universitaria

El perfil predominante es el de personas de entre 35 y 45 años, con formación universitaria y una amplia trayectoria profesional en el extranjero. Se trata, en muchos casos, de profesionales que abandonaron España durante la crisis económica de principios de la pasada década y que llevan entre diez y quince años desarrollando su carrera fuera del país.

Los destinos más habituales son Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Francia, Canadá o Australia. Entre los perfiles profesionales predominan especialistas en tecnología, ingenierías, marketing, recursos humanos, sanidad e investigación.

Según explica Navas, la mayoría de estas personas no regresan por motivos laborales, sino familiares y personales. «La razón principal suele ser querer estar cerca de sus padres cuando envejecen o que sus hijos crezcan en su entorno cultural y familiar», señala. Muchos emigrantes que han formado una familia en el extranjero desean que sus hijos mantengan un vínculo estrecho con sus raíces, la cultura española y el estilo de vida mediterráneo.

Barreras que afrontar

Sin embargo, el retorno sigue encontrando importantes obstáculos. La principal barrera continúa siendo el empleo. Muchas personas abandonaron España nada más terminar sus estudios y nunca han trabajado en el mercado laboral nacional, por lo que desconocen cómo funcionan los procesos de selección o cuáles son las condiciones habituales del mercado.

A ello se suman las dificultades derivadas de la distancia geográfica, especialmente cuando las empresas exigen incorporaciones rápidas incompatibles con los plazos de preaviso existentes en otros países o con la necesidad de organizar una mudanza internacional.

La vivienda se ha convertido además en uno de los grandes problemas para quienes desean regresar. Según explica Navas, muchos retornados encuentran dificultades para acceder a una hipoteca porque los bancos no siempre reconocen su historial laboral en el extranjero. Tampoco resulta sencillo alquilar una vivienda sin disponer de documentación económica reciente en España.

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Otro factor que complica el proceso son los trámites administrativos. Aunque no suelen impedir el retorno, sí generan incertidumbre y estrés entre quienes deben gestionar simultáneamente procedimientos en varios países. Además, cuando el regreso implica trasladar a toda una familia, con hijos escolarizados o parejas de otra nacionalidad, la complejidad aumenta considerablemente. Pese a estas dificultades, la directora de comunicación del proyecto destaca que el deseo de volver sigue muy presente entre muchos cordobeses que residen en el extranjero. «Hay personas que tienen una buena situación profesional, una vivienda y estabilidad económica fuera, pero sienten que les falta algo y quieren intentar regresar. Esa conexión emocional con su tierra sigue siendo muy fuerte», concluye.