La presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, María del Carmen Arias: "A partir de los 36 grados el cuerpo empieza a tener dificultades para regularse"

La irrupción de la primera ola de calor del verano ha llevado al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a reforzar sus mensajes de prevención ante un episodio de temperaturas extremas que afecta ya a la provincia y lo hará todavía durante los próximos días.

La presidenta del Colegio de Médicos, la doctora María del Carmen Arias, ha advertido de que las altas temperaturas pueden tener consecuencias graves para la salud, especialmente entre las personas más vulnerables. "La consecuencia es el golpe de calor, aumenta la temperatura por encima de nuestra base normal y eso es grave; de hecho, es mortal", ha advertido.

La responsable médica ha explicado que el organismo dispone de mecanismos para regular la temperatura corporal, pero cuando el calor es excesivo y prolongado estos sistemas pueden verse desbordados. "Nuestra temperatura corporal se sitúa en torno a los 36 grados de media, todo lo que supere eso está alterando nuestro cuerpo y el sistema regulador de la temperatura no es capaz de resolverlo", señala. Por ello, insiste en que la hidratación es fundamental para ayudar al organismo a mantener su equilibrio y evitar complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

Arias explica que cada persona responde de forma distinta a las altas temperaturas en función de su estado de salud, su edad, sus enfermedades previas o su nivel de exposición habitual al calor. Aunque vivir en zonas cálidas puede favorecer cierta adaptación progresiva, no convierte a nadie en "inmune" a los efectos del calor extremo, que puede afectar a cualquier persona si se superan los límites de regulación del cuerpo.

Las principales recomendaciones para afrontar la ola de calor

Entre las principales recomendaciones, los profesionales sanitarios aconsejan mantener una hidratación constante, incluso aunque no se tenga sensación de sed, evitar el consumo excesivo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas, y no exponerse al sol en las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 18.00 horas.

"Hay que evitar las horas de más calor y, si hay que salir, debe hacerse por la sombra, con protección adecuada y evitando esfuerzos físicos intensos", ha explicado Arias, quien también considera necesario adaptar horarios laborales en aquellos trabajos que se desarrollan al aire libre y bajo exposición directa al sol.

La presidenta del Colegio recuerda además que síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos, confusión, náuseas, debilidad extrema o pérdida de conciencia pueden ser señales de un golpe de calor y requieren atención médica inmediata. "Cuando una persona llega a perder la conciencia por el calor es que los mecanismos de defensa del organismo ya han fallado", ha advertido.

Los expertos alertan de que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, agotamiento, quemaduras solares y golpes de calor, además de agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias o crónicas.

Por ello, también recomiendan utilizar protector solar de amplio espectro con un factor mínimo de protección 50, renovándolo cada dos horas, así como usar gafas de sol homologadas y vestir ropa ligera, transpirable y de colores claros.

En el hogar, se aconseja ventilar a primera hora de la mañana y durante la noche, mantener bajadas las persianas o cortinas en las horas de más calor y utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible. Asimismo, se recomienda limitar la actividad física al aire libre a las primeras horas del día o al anochecer.

Especial atención merecen las personas más vulnerables. Además de niños y mayores, Arias recuerda que quienes padecen enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, patologías renales u otras enfermedades crónicas presentan un mayor riesgo ante episodios de calor extremo. "Son personas cuyo organismo tiene más dificultades para responder al estrés térmico y requieren una vigilancia especial", ha explicado.

La Agencia de Emergencias de Andalucía también recuerda la importancia de no dejar nunca a personas ni mascotas en vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y poner en peligro la vida de los ocupantes.

Pese a que Córdoba está acostumbrada a convivir con temperaturas muy elevadas, la presidenta del Colegio de Médicos considera que todavía es necesario seguir insistiendo en la concienciación ciudadana. "Si seguimos repitiendo estas recomendaciones es porque aún hacen falta. La información existe, pero muchas veces cuesta adaptar nuestros hábitos a ella", ha afirmado.