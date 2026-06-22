Empresas
Los Premios Concilia Córdoba 2026 reconocen a las empresas comprometidas con la igualdad y la conciliación
CECO acoge la entrega de estos galardones, impulsados para visibilizar a las compañías cordobesas que aplican medidas reales de conciliación, corresponsabilidad e igualdad laboral
El Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial de CECO ha acogido este lunes el acto de entrega de los Premios Concilia Córdoba 2026, una iniciativa dirigida a reconocer a las empresas de la ciudad que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.
El objetivo de estos premios es reconocer y estimular la labor de las empresas con sede en Córdoba que aplican políticas de igualdad, adoptan medidas de conciliación y fomentan la corresponsabilidad entre su plantilla. Con ello, se busca garantizar el acceso, la permanencia y el desarrollo profesional en condiciones de igualdad.
Empresas cordobesas comprometidas con la conciliación
Los Premios Concilia Córdoba 2026 ponen el foco en aquellas compañías que han incorporado medidas orientadas a mejorar la organización del trabajo, facilitar la compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral, y promover entornos profesionales más equilibrados.
En el acto han intervenido Antonio Díaz, presidente de CECO, y Marian Aguilar, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. En su intervención, la concejal ha señalado que no se debe olvidar "que la conciliación no debe de ser un asunto privado, sino que debe de ser una apuesta compartida por toda la sociedad".
La jornada también ha contado con la participación de Gabriel Navas, director de Recursos Humanos de Codimar, quien ha abordado "la importancia del equipo humano en las empresas y la implantación real de medidas de conciliación”.
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