La ola de calor deja más de 43 grados en Montoro, la máxima en Córdoba este lunes según el registro de la Aemet

La jornada de este lunes en Córdoba se ha desarrollado, en plena ola de calor, con temperaturas muy elevadas desde primeras horas del día y un ambiente sofocante que se ha mantenido durante toda la tarde. La temperatura máxima registrada esta jornada ha sido de 43,4 en Montoro, mientras que la mínima no ha permitido a muchos conciliar el sueño, en una noche tropical y un día marcado por el calor persistente.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura máxima de la jornada en Córdoba capital se ha registrado a las 16.30 horas, cuando los termómetros se elevaron hasta los 39,3 grados, mientras que en el resto de la provincia también se han mantenido valores muy elevados durante las horas centrales del día.

Montoro, con 43,4º, máxima temperatura

Las máximas más elevadas se han registrado en Montoro, con 43,4º, el valor más alto del día. También se han superado los 41 grados en Cardeña (41,1) y Priego de Córdoba (41,0), mientras que en Espiel se han alcanzado los 40,9. En otros puntos de la provincia, los termómetros han rondado los 39 grados, como en La Rambla (39,8), Benamejí (39,7) e Hinojosa del Duque (39,7), además de Aguilar de la Frontera (39,5), Aguilar de la Frontera (39,5) y Fuente Palmera (38,7).

El récord para un mes de junio, en 1965

El récord absoluto de temperatura en junio en Córdoba continúa siendo los 45 grados registrados el 26 de junio de 1965. Aquel valor no fue un hecho aislado, pues durante la segunda mitad de ese mes se sucedieron varias jornadas por encima de los 43 y 44 grados tanto en Córdoba como en otros puntos del valle del Guadalquivir. Sin embargo, junio de 2025 fue el mes de junio con la media de temperaturas máximas más alta de toda la serie histórica de la Aemet, lo que refleja una persistencia del calor sin precedentes. Esto significa que 1965 conserva el récord del día más caluroso, pero 2025 fue, en conjunto, un junio más persistentemente cálido durante todo el mes.

Un hombre junto a un termómetro esta tarde, en Córdoba. / A. J. González

El pasado 21 de junio fue récord de día cálido para esa fecha concreta, según ha publicado la Aemet, pues ningún 21 de junio ha sido tan cálido en el conjunto de España desde, al menos, 1950. Pero además advierte de que este martes podría ser el día de junio más cálido desde que hay registros si se cumplen los pronósticos.

Córdoba, en aviso rojo por calor este martes

Y es que el calor no acaba aquí. Este martes, 23 de junio, Córdoba vivirá un episodio de calor extremo, con la activación del aviso rojo por altas temperaturas por parte de la Aemet, lo que indica situación de riesgo importante. La jornada estará marcada por cielos despejados y un ambiente muy caluroso desde primeras horas del día, con un ascenso rápido de las temperaturas a medida que avance la mañana. Las máximas podrán alcanzar o incluso superar los 44 grados, especialmente en el entorno del valle del Guadalquivir.

Dos jóvenes se fotografían junto a un termómetro esta tarde, en Córdoba. / A. J. González

Las mínimas seguirán siendo muy elevadas, en torno a los 21-25 grados, por lo que la noche será nuevamente muy cálida, sin apenas alivio térmico. Las horas más críticas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el calor será más intenso y las condiciones más adversas para cualquier actividad al aire libre.

Evitar la exposición al sol en la hora central, clave en las recomendaciones

El aviso rojo implica un nivel de riesgo meteorológico importante, por lo que se recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.