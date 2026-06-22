Los impagos hipotecarios elevan un 35% los desahucios en Córdoba al inicio de 2026

Córdoba ha iniciado 2026 con un incremento de los desahucios que responde, fundamentalmente, a los impagos de hipoteca. En esta línea, los 70 lanzamientos practicados durante el primer trimestre del año son un 35% más que en el mismo periodo de 2025 y se suman a otros efectos de la crisis en los órganos judiciales como las subidas de las quiebras de familias y de los despidos.

Estos son algunos resultados de la estadística difundida este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según indica esta fuente, los juzgados cordobeses han anotado entre enero y marzo pasados 40 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, un 150% más anual. Ello, a pesar de que las 123 ejecuciones hipotecarias contabilizadas representan una subida de apenas seis asuntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, 25 desahucios han sido motivados por incumplimientos de alquileres, lo que supone una caída del 22% anual, y los cinco procesos restantes responden a otras causas, entre las que cabe citar, a modo de ejemplo, los problemas en herencias familiares.

Las quiebras de familias aumentan un 27%

El CGPJ recoge los asuntos ingresados por la secciones de lo Mercantil, lo Social y lo Civil de los tribunales de Instancia cordobeses, donde también sobresalen 167 concursos presentados por familias durante el primer trimestre, que han sido un 27% más que hace un año. El resultado se encuentra vinculado, en buena medida, a la ley de Segunda oportunidad, que permite a los ciudadanos liberarse de sus deudas cuando reúnen los requisitos para ello. A esa actividad de lo Mercantil se suman los cinco concursos presentados por personas jurídicas, un 50% menos que en 2025.

Un inmueble okupado en Ciudad Jardín, en una imagen de archivo. / A. J. González

147 demandas por despido mensuales

En línea con la tendencia de ejercicios anteriores, los juzgados de lo Social han ingresado 440 demandas de despido, que son apenas un 4% más que en 2025. La cifra arroja una media de 147 demandas al mes por esta causa. En materia Civil se han contabilizado 553 reclamaciones de cantidad, un 17% más anual, y también siete procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas.

Respecto a estos últimos asuntos, el CGPJ recuerda que se tramitan por los juzgados de Primera Instancia y permiten a la persona física, a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda pedir la inmediata recuperación de la plena posesión del inmueble o de parte de él, siempre que se hayan visto privados sin su consentimiento.