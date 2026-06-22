Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 22 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
DIARIO CÓRDOBA
Mesa redonda
‘Una mirada al resultado de las elecciones andaluzas del 17M’
La Asociación para la Progreso y la Modernización de Córdoba Futura junto a la Diputación de Córdoba y la Fundación Cajasol presentan la mesa redonda Una mirada al resultado de las elecciones andaluzas del 17M. Intervienen Isabel Morillo Arjona, directora del El Correo de Andalucía, y Daniel Cela García, corresponsal político de eldiario.es Andalucía. Modera Manuel Pérez Yruela, Presidente de Córdoba-Futura. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda de los Tejares, 32.
19.00 horas.
Presentación libro
‘Gladiadores. Los soldados de la arena’, de Desiderio Vaquerizo
Acompañarán al autor Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba, y Manuel Pimentel, editor de Almuzara.
CÓRDOBA. Rectorado Universidad.
Medina Azahara, 5.
20.00 horas.
Inauguración Exposición
‘Sierra Morena observada’
El Centro de visitantes Puerta del Puente albergará esta muestra fotográfica que se inaugurará hoy, a las 18.00 horas, y que podrá ser visitada hasta el 30 de septiembre.
CÓRDOBA. Centro visitantes Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo, s/n.
18.00 horas.
Exposición
‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Ciclo ‘Leer en BVA’
‘Fábulas Urbanas’, de Ana patricia moya
La sesión de hoy estará dedicada al libro Fábulas Urbanas, de Ana Patricia Moya. El evento será presentado por María Pizarro.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3
19.30 horas.
Exposición
‘Duets’, de Juanjo Martín
Se trata de una muestra fotográfica interactiva de aproximadamente 150 fotografías presentadas en formato de dípticos que, lejos de pretender aleccionar, busca profundizar en los pensamientos personales de quien contempla las piezas.
CÓRDOBA. Afoco. Galería Ignacio Barceló.
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.
De 20.00 a 22.00 horas.
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