La firma de hipotecas para comprar una vivienda crece en Córdoba un 15% hasta abril y el importe medio supera ya los 115.000 euros

Entre enero y abril se firmaron en Córdoba un total de 2.564 hipotecas para poder adquirir una vivienda, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa cantidad de préstamos formalizados en el primer cuatrimestre de 2026 representan una subida de más de un 15% con respecto al mismo periodo de 2025, cuando las hipotecas firmadas fueron un total de 2.221.

La media por préstamo, según el INE, fue de 115.382 euros, con un total para esas casi 2.600 hipotecas de cerca de 300 millones de euros. Esos más de 115.000 euros suponen una subida de un 2,7% respecto a la hipoteca media que se firmaba a principios de 2025 y que se quedó en algo más de 112.000 euros.

Publicidad de hipotecas de una entidad bancaria. / A. J. GONZÁLEZ

Hipotecas totales

Atendiendo al total de hipotecas y no solo a las registradas sobre viviendas, es decir, teniendo en cuenta también fincas (rústicas y urbanas) y solares, el número de préstamos firmados hasta abril en la provincia fue de 3.118 -esto supone que las hipotecas sobre viviendas representen más del 82%-. En este caso, la subida en cantidad de hipotecas fue de casi un 13%, teniendo en cuenta que el total del mismo periodo de 2025 fue de 2.768.

Y en cuanto a lo hipotecado, la cantidad media descendió. En el primer cuatrimestre de 2026 esa media de cantidad hipotecada superó por poco los 125.000 euros, cuando el año pasado se rozaron los 145.000.

Construcción de vivienda en Córdoba. / MANUEL MURILLO

La subida de Córdoba, por encima de la nacional

A nivel nacional la subida fue de un 8%. En este caso, se firmaron 171.564 préstamos en el conjunto del país, un 8% más que en el primer cuatrimestre de 2025. En dinero hipotecado se pasó de 155.799 euros a 172.650, lo que supone un incremento de casi un 11%.

Los datos andaluces

La firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía desciende un 4,3% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 7.460 operaciones. Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 13,3%.

En Andalucía se prestaron 1.203,59 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 7,23% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 6,3%. Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 9.511 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.901,46 millones de euros. De ellas, 217 fueron sobre fincas rústicas y 9.294 sobre urbanas. De las 9.294 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Andalucía, 7.460 fueron sobre viviendas; 74 en solares y 1.760 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 103 y en 887 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.081 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.091 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 11.576 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 8.645 correspondieron a viviendas, 423 a fincas rústicas, 2.356 a urbanas y 152 sobre solares.