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Los fallecidos en Córdoba el lunes 22 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 23 de junio, está prevista la siguiente inhumación:

Isabel Fernández Gómez

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La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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