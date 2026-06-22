De las escuelas de verano a los campamentos: los niños cordobeses pasan las vacaciones entre juegos, agua y aprendizaje

Escuelas de verano municipales, campus privados y campamentos de la Iglesia en Córdoba, entre otras iniciativas, ofertan juegos, educación y, sobre todo, mucha agua para que los niños y las niñas de Córdoba disfruten de sus vacaciones a partir de esta semana. En el caso de las escuelas promovidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el plazo de inscripción finalizó el pasado mes de mayo y la ocupación volverá a rondar el 90% este año. No obstante, el Consistorio presentará este lunes, previsiblemente, su propuesta para el Centro de Educación Vial e iniciativas privadas confirman que todavía mantienen abiertos sus plazos de inscripción.

Demanda elevada

El próximo miércoles, 24 de junio, el Ayuntamiento de Córdoba publicará las listas definitivas de participantes en sus escuelas y la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, confirma que «hemos alcanzado unos datos similares a los de los últimos años, con una media del 90% de ocupación (sobre 2.000 plazas) que se supera en algunos centros escolares».

En este sentido, admite que en algunas zonas de la ciudad, sobre todo, en aquellas con más población infantil, «la demanda suele superar la oferta disponible». Cuando este ocurre, redistribuyen plazas «para garantizar que el mayor número posible de familias pueda beneficiarse del servicio».

Acerca de la posibilidad de extender las escuelas de verano más allá del mes de julio, esta responsable también precisa que, «actualmente, el programa se concentra en julio porque es el periodo en el que detectamos mayor necesidad de conciliación y mayor impacto social. Nuestro objetivo es seguir mejorando el servicio y adaptarlo a las necesidades reales de las familias, por lo que cualquier ampliación futura dependerá de esa evaluación y de la disponibilidad de recursos». Hay que recordar que estas escuelas son gratuitas para las familias.

Un grupo de niños de una escuela de verano de Córdoba en una de las actividades lúdicas en las que participan a diario. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Actividades inclusivas

De otra parte, Eva Contador destaca que el año pasado incorporaron personal técnico de integración social (PTIS) y los resultados «están siendo muy positivos».

Así, matiza que desde el inicio del proyecto han contado con monitores de apoyo a la integración, pero ahora el PTIS ofrece apoyo específico y tiene la competencia para acompañar y asistir las necesidades no solo educativas, sino físicas y de autonomía de los menores con necesidades especiales, «favoreciendo su participación plena en las actividades».

En un contexto donde cada vez más mujeres se han incorporado al mundo laboral, estas escuelas de verano «se han consolidado como un recurso para muchas familias, no solo desde el punto de vista de la conciliación laboral, sino también como un espacio educativo, de convivencia y de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que se da prioridad a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad cuyas familias están dentro del programa de atención de Servicios Sociales», indica. De esta forma, Eva Contador recuerda que el programa «garantiza que muchos menores tengan acceso a actividades educativas, deportivas y de ocio en un entorno seguro».

Junto a esta oferta, el Ayuntamiento cuenta con otras iniciativas como los campamentos de verano y las noches en el Zoológico, actividades donde ya ha finalizado el plazo de inscripción, y el programa que se desarrollará en el Centro de Educación Vial.

Campamentos

Entre las actividades dependientes de administraciones públicas se hallan, asimismo, los campamentos de verano de Cerro Muriano, organizados por la Diputación de Córdoba y que ofertan 2.000 plazas para niños y jóvenes. El plazo de solicitud concluyó en abril.

Participantes en uno de los turnos de los campamentos de Cerro Muriano. / Córdoba

Por otra parte, este martes, 23 de junio, comienzan los campamentos de verano de la Escuela Diocesana Gaudium. En total, se han programado 17 citas y, de estas, 11 se celebrarán en la localidad de Villanueva de Córdoba, en el albergue Cristo Rey, y seis, en la aldea del Rocío en Huelva. En estos días, ya hay 1.554 personas inscritas, pero desde Gaudium señalan que la cifra va en aumento porqué aún está abierto el plazo de inscripción.

Los participantes, que estarán acompañados por más de 400 monitores, proceden de 33 parroquias de la provincia y de otras cinco de la capital. De esta forma, una treintena de parroquias ofertan escuelas o campamentos de verano en Córdoba.

Además, entre otras propuestas, más de 60 personas de los municipios de La Rambla y de Villanueva del Duque realizarán el Camino de Santiago del 18 al 24 de julio.

Campus privados

Regresando a las iniciativas en centros educativos, hay que recordar los campus privados programados en colegios como el de Trinitarios, en la capital, donde Animaciones Giuseppe ha preparado hinchables acuáticos, piscinas desmontables, futbolín humano y cañón de espuma, así como otros juegos. El responsable de la empresa, José María Lozano, confirma que hasta hoy lunes recibirán solicitudes para participar en el programa, abierto a niños con diversidades funcionales y que se desarrollará desde mañana martes al 31 de julio.

En la misma línea, empresas de ocio en la naturaleza permanecerán activas en verano. La directora de la granja Cabriñana, Pilar de César, explica que disponen de escuela, campus y campamento, y su plazo de solicitud está abierto. El campamento, que es bilingüe, ha sido organizado por la ludoteca Ludodiver y se dirige a niños y niñas de todas las edades. La escuela se centrará más en las actividades con los animales de la granja y atenderá a niños de 3 a 7 años, que contarán con una piscina infantil. De otro lado, en el campus podrán participar niños y jóvenes de 8 a 16 años, que practicarán actividades de multiaventura, deporte dirigido, piscina y naturaleza, entre otras.