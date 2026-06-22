Tribunales
Se enfrenta a cuatro años de cárcel por golpear a otro joven con un vaso en una discoteca de Córdoba
La fiscal afirma que el acusado, supuestamente, provocó a la víctima múltiples heridas en la cara "sin que mediara ninguna discusión previa"
Un joven se sentará en próximas fechas en el banquillo de los acusados en Córdoba por, supuestamente, causar múltiples heridas en la cara a otro joven, golpeándole con un vaso cuando se hallaban en una discoteca de la zona centro de la capital. El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel para este individuo y reclama, además, que indemnice a la víctima en la cantidad de 26.225 euros por las lesiones y las secuelas sufridas.
De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, los hechos ocurrieron en septiembre de 2023. El agresor y la víctima contaban con 20 y 21 años de edad, respectivamente. En torno a las 4.00 horas, el perjudicado se separó de sus amigos para acudir al aseo y el procesado, "sin que mediara ninguna discusión previa", se dirigió hacia él y lo golpeó en la cabeza con un vaso de cristal.
Heridas en el rostro y en el cuello
A consecuencia de este ataque, la víctima sufrió no menos de cinco heridas incisas en la región facial derecha y en la región cervical, así como esquimosis. Requirió 26 puntos de sutura e incluso cirugía para su tratamiento, y las lesiones tardaron 128 días en curar. En la actualidad, se le aprecian cuatro cicatrices, algunas bastante o muy visibles. Además, padece alteraciones de la sensibilidad, un trastorno adaptativo y un perjuicio estético moderado.
El fiscal califica lo ocurrido como un delito de lesiones con instrumento peligroso, por el que pide que se imponga una pena de cuatro años de prisión al acusado. En concepto de responsabilidad civil, establece que deberá indemnizar a la víctima en 26.225 euros por las lesiones causadas y por las secuelas que le han quedado. Los hechos serán enjuiciados por la sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba.
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