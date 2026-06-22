El director y la tutora de los niños no arrojan luz sobre el supuesto maltrato en un colegio de Córdoba

El director, la tutora y dos alumnas en prácticas del colegio cordobés donde las familias han denunciado un supuesto maltrato a 17 niños y niñas de Infantil han declarado en los últimos días ante la jueza instructora, sin ratificar los hechos penales que se atribuyen a la maestra investigada. En líneas generales, estos profesionales manifiestan que no han presenciado lo señalado por los progenitores, aunque en los interrogatorios sí se han puesto de relieve las supuestas malas prácticas de la docente.

Fuentes próximas al procedimiento indican a Diario CÓRDOBA que se ha apuntado que la maestra dirigía sus clases sin levantarse de la silla, pese a que los niños y niñas tienen entre tres y cuatro años de edad; también han aludido a un contexto incómodo, donde habría dado algún zarandeo a los alumnos, y que los pequeños le temían, por lo que buscaban al personal en prácticas en lugar de dirigirse a ella.

Además, señalan que, supuestamente, el director del colegio habría adelantado a las familias su intención de "cubrirse la espalda" en este asunto, a pesar de que madres y padres han denunciado presuntos tocamientos en los genitales, encierros en el baño del colegio y tirones de pelo. De acuerdo con su versión de lo ocurrido, los niños afirman que les agarraba del cuello cuando se enfadaba y les hizo permanecer bajo la lluvia, argumentando que esto fortalecía su sistema inmunitario.

A la espera del informe de la psicóloga

Las declaraciones de los compañeros de la investigada se han producido tras la exploración de los menores en la sala Gesell y después de que se haya interrogado, asimismo, a algunas familias. Un juzgado de Instrucción de la capital dirige la investigación de la causa, que está pendiente ahora de otras diligencias como una nueva testifical y el informe de la psicóloga (que será global) sobre la exploración realizada a los pequeños.

La docente fue arrestada el 12 de marzo pasado por la Policía Nacional y quedó en libertad tras declarar en la comisaría. Al conocer la denuncia, la Junta de Andalucía la suspendió de empleo y sueldo. En la actualidad, está siendo investigada por un presunto delito de malos tratos y la jueza le ha prohibido comunicarse o aproximarse a los 17 niños y niñas afectados.