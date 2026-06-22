La Aemet pone fecha al fin de la ola de calor en Córdoba y al desplome de las máximas esta semana

Córdoba se abrasa y el verano apenas ha dado sus primeros pasos. La ola de calor que sufre toda España está siendo especialmente cruda en el Valle del Guadalquivir, donde Montoro volvió a figurar entre los municipios más cálidos en la jornada del domingo, con una máxima de 41,9 grados; mientras que en la capital el termómetro alcanzó los 40,9 grados en la estación del Aeropuerto como prólogo a una semana asfixiante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso especial por ola de calor, en un episodio de temperaturas extremas que afectará a toda la Península y que pone en aviso rojo a la mayor parte del norte de España y apunta a episodios crudos de temperaturas disparadas en varios puntos de Andalucía, entre ellos, cómo no, Córdoba, que verano tras verano se sitúa entre los puntos más castigados por las altas temperaturas.

Los refugios climáticos, una pausa frente al calor / Manuel Murillo

¿Hasta cuándo durará la ola de calor en Córdoba?

El aviso especial de la Aemet dio comienzo este domingo y se prolongará durante el inicio de la semana, marcando su punto final el miércoles 24 de junio. Durante estos cuatro días se esperan temperaturas muy altas para la época tanto de día como de noche en la mayor parte de la Península y Baleares.

El lunes 22 de junio, se esperan marcas de 40 a 42 grados en el Cantábrico oriental y valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El martes 23, será el día más caluroso, pudiendo rozarse los 44º en el valle del Guadalquivir; y el miércoles 24 se espera un descenso de temperaturas en el oeste peninsular, aunque todavía con máximas de 40 a 42º en el nordeste y en el sur.

Estas son las máximas que se esperan en Córdoba

La previsión de la Aemet apunta en Córdoba, máximas superiores a 40 grados y noches tropicales del 22 al 24 de junio. El lunes, la horquilla estará entre los 22 y 41 grados; el martes, entre los 21 y 42 grados –hace unos días la previsión apuntaba a 45 grados en esta jornada-, y el miércoles, para despedir la ola de calor, se prevén 40 grados de máxima y 21 grados de mínima.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Para el lunes y el martes, la Aemet mantiene el aviso naranja por altas temperaturas, que rebaja a aviso amarillo el miércoles.

Este será el día ‘más fresquito’ de la semana en Córdoba

El jueves 25 de junio se espera un giro de 180 grados, meteorológicamente hablando. Tras una semana en modo horno, las máximas caerán bruscamente hasta los 34º, lo que representará un alivio significativo para los cordobeses. Igualmente, se espera una caída de las mínimas, con una marca de 17 grados, que ayudará a refrescar el ambiente y a hacer la noche muy llevadera.

El viernes, las temperaturas seguirán controladas con mínima de 17 grados y máxima de 36.

El tiempo en Córdoba el fin de semana

De cara al fin de semana, ya se apunta a una remontada de los termómetros, que volverán a dejar un ambiente más sofocante, si bien las mínimas contribuirán al refresco nocturno. El sábado 27 de junio, se espera una horquilla de temperaturas entre 18 y 38 grados; mientras que el domingo 28, la capital vuelve a asomarse al precipicio de los 40 grados con una máxima de 39º y mínima de 20 grados.