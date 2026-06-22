Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso por calor extremo en Córdoba, en plena ola de calor, del nivel naranja al nivel rojo para la jornada del martes 23 de junio, día en el que los termómetros podrían alcanzar los 45 grados en varios puntos de la Campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir.

La elevación del aviso por altas temperaturas llega tras tres jornadas en aviso amarillo –del miércoles al viernes de la semana pasada- y tres días seguidos en aviso naranja por calor –desde el sábado hasta este lunes-.

El aviso permanecerá activo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas del martes 23 de junio. Para esta jornada, la Aemet prevé en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, con polvo en suspensión. Máximas en ascenso y vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

En Córdoba capital, la máxima prevista es de 42 grados, con mínima de 21 grados. Si bien en Montoro, uno de los municipios que suele marcar el récord de temperatura durante las olas de calor, se espera que la temperatura máxima alcance los 45 grados.

La Campiña cordobesa y Morena y Condado en Jaén son los únicos puntos de Andalucía en los que la Aemet ha activado el grado de aviso más alto.

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¿Qué significa el aviso rojo por calor?

El aviso de nivel rojo de la Aemet implica que el peligro es extraordinario por un fenómeno meteorológico extremo y que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.

Ante esta situación, se recomienda que se tomen las medidas preventivas necesarias y se sigan las indicaciones de las autoridades. En el caso de un episodio de calor extremo, es necesario prestar especial atención a los colectivos vulnerables como ancianos, niños menores de 4 años y personas con patologías previas. Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y limitar las tareas que puedan implicar esfuerzos como trabajar expuestos a altas temperaturas o realizar actividades deportivas al aire libre.

Un termómetro marca 45 grados en Córdoba, en una imagen de archivo / A. J. GONZÁLEZ

Es vital permanecer bien hidratado y consumir alimentos frescos como fruta, verduras, ensaladas o gazpacho. Y en la medida de lo posible evitar salir a la calle en las horas punta del aviso por altas temperaturas, permaneciendo en edificios e instalaciones climatizadas.

Aviso naranja en Pedroches y Subbética

Junto con el aviso rojo en la Campiña cordobesa, la Aemet mantiene el aviso naranja por calor en Sierra y Pedroches y Subbética, donde permanecerán activos entre las 13.00 y 20.59 horas.

Se esperan máximas de 40 grados en Priego de Córdoba y Pozoblanco, y de 39 grados en Lucena.