ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PAU en Córdoba: esta es la fecha para la primera adjudicación de plazas y notas de corte en la UCO
Medina, Enfermería y Veterinaria fueron los Grados con mayor nota de corte en la Universidad de Córdoba en 2025
Con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la otrora Selectividad, ya en el recuerdo. Los estudiantes cordobeses que realizaron los exámenes del 2 al 4 de junio, tienen una nueva fecha marcada en rojo en el calendario: el viernes 3 de julio.
Ese día, el Distrito Único Andaluz publicará la primera adjudicación de plazas universitarias para el curso 2026-2027, cuyo plazo de solicitud ha permanecido abierto del 11 al 22 de junio. Este anuncio es, junto a la publicación de las notas, del momento más esperado por los estudiantes, especialmente por aquellos alumnos que por su calificación creen que pueden estar con un pie dentro y otro fuera de la carrera anhelada.
Es además, uno de los referentes académicos por excelencia, ya que la primera adjudicación de plazas marca la nota de corte de los distintos grados universitarios ofertados, sirviendo de referencia a los estudiantes que realizarán la PAU el próximo curso.
Una nota de corte que se fija en función de la demanda de solicitudes frente al número de plazas ofertadas en cada carrera y que se determina por la calificación del alumno o alumna que obtiene la última plaza ofertada. En todos los casos, la calificación suele bajar en sucesivas adjudicaciones de plazas.
Fecha de adjudicación de plazas
Los estudiantes que soliciten plaza en alguna de las universidades andaluzas sabrán si han obtenido plaza el próximo viernes 3 de julio, fecha de la publicación de la primera adjudicación de plazas, en el Distrito Único Andaluz. En caso de no estar de acuerdo con el resultado, se abrirá un plazo de alegaciones del 3 al 9 de julio.
Paralelamente, se abrirá el plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera en las mismas fechas, del 3 al 9 de julio.
En función de las plazas que finalmente se cubran y de las vacantes disponibles, habrá una segunda adjudicación el jueves 16 de julio, con un plazo de alegaciones del 16 al 20 de julio. Y un segundo plazo de matrícula en las mismas fechas.
Estas fueron las notas de corte de la UCO en 2025
En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.
Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).
Notas de corte en la UCO
Como es habitual, la nota de corte en la primera adjudicación es la referencia para saber que cifra deben superar los estudiantes para acceder sin problemas a la carrera de su elección, pero hay que puntualizar que en la mayoría de los casos, salvo en los grados más demandados, la nota de corte final se reduce conforme se suceden la segunda y tercera adjudicación de plazas.
Las notas de corte en la primera adjudicación de plazas de la Universidad de Córdoba en la convocatoria de 2025 fueron las siguientes:
- Administración y Dirección de Empresas: 8,770
- Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 8,080
- Biología: 10,244
- Bioquímica: 11,967
- Biotecnología: 12,148
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,580
- Ciencias Ambientales: 5,000
- Cine y Cultura: 5,000
- Cine y Cultura (online): 5,000
- Derecho: 8,353
- Educación Infantil: 8,163
- Educación Infantil (Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Primaria: 9,090
- Educación Primaria (Sagrado Corazón): 5,000
- Educación Primaria (Itinerario bilingüe): 8,387
- Educación Primaria + Estudios Ingleses: 10,132
- Educación Social: 8,540
- Enfermería: 12,666
- Enología: 6,842
- Enología + Ingeniería agroalimentaria y del medio rural: 8,206
- Estudios Ingleses: 5,000
- Filología Hispánica: 5,000
- Física: 11,778
- Fisioterapia: 12,228
- Fisioterapia (Fisidec): 7,767
- Gestión Cultural: 5,000
- Historia: 5,000
- Historia + Historia del Arte: 11,450
- Historia del Arte: 5,000
- Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,374
- Ingeniería Civil: 6,482
- Ingeniería Civil (Semipresencial): 6,400
- Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 6,712
- Ing. Civil + Ing. Recursos Energéticos y Mineros: 5,000
- Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000
- Ingeniería Eléctrica: 5,221
- Ingeniería de la Energía de Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000
- Ingeniería Electrónica Industrial: 7,170
- Ingeniería Forestal: 6,270
- Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural + Ing. Forestal: 8,080
- Ingeniería Informática: 10,305
- Ingeniería Mecánica: 9,992
- Matemáticas y Filosofía: 11,132
- Medicina: 13,260
- Nutrición Humana y Dietética: 10,780
- Psicología: 11,577
- Química: 9,418
- Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,549
- Traducción e Interpretación Francés: 5,000
- Traducción e Interpretación Francés + Filología: 10,122
- Traducción e Interpretación Inglés: 7,830
- Traducción e Interpretación Inglés + Estudios Ingleses: 8,019
- Traducción e Interpretación Inglés + Filología: 11,143
- Turismo: 5,000
- Turismo (Itinerario Bilingüe): 5,000
- Veterinaria: 12,470
Plazo de Matrícula
Una vez adjudicadas las plazas se abre el plazo de matrícula con el siguiente calendario.
- Primer plazo de matrícula: del 3 al 9 de julio.
- Segundo plazo de matrícula: del 16 al 20 de julio.
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