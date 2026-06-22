PAU en Córdoba: esta es la fecha para la primera adjudicación de plazas y notas de corte en la UCO

Con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la otrora Selectividad, ya en el recuerdo. Los estudiantes cordobeses que realizaron los exámenes del 2 al 4 de junio, tienen una nueva fecha marcada en rojo en el calendario: el viernes 3 de julio.

Ese día, el Distrito Único Andaluz publicará la primera adjudicación de plazas universitarias para el curso 2026-2027, cuyo plazo de solicitud ha permanecido abierto del 11 al 22 de junio. Este anuncio es, junto a la publicación de las notas, del momento más esperado por los estudiantes, especialmente por aquellos alumnos que por su calificación creen que pueden estar con un pie dentro y otro fuera de la carrera anhelada.

Es además, uno de los referentes académicos por excelencia, ya que la primera adjudicación de plazas marca la nota de corte de los distintos grados universitarios ofertados, sirviendo de referencia a los estudiantes que realizarán la PAU el próximo curso.

Último día de la PAU en Córdoba / Manuel Murillo

Una nota de corte que se fija en función de la demanda de solicitudes frente al número de plazas ofertadas en cada carrera y que se determina por la calificación del alumno o alumna que obtiene la última plaza ofertada. En todos los casos, la calificación suele bajar en sucesivas adjudicaciones de plazas.

Fecha de adjudicación de plazas

Los estudiantes que soliciten plaza en alguna de las universidades andaluzas sabrán si han obtenido plaza el próximo viernes 3 de julio, fecha de la publicación de la primera adjudicación de plazas, en el Distrito Único Andaluz. En caso de no estar de acuerdo con el resultado, se abrirá un plazo de alegaciones del 3 al 9 de julio.

Paralelamente, se abrirá el plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera en las mismas fechas, del 3 al 9 de julio.

En función de las plazas que finalmente se cubran y de las vacantes disponibles, habrá una segunda adjudicación el jueves 16 de julio, con un plazo de alegaciones del 16 al 20 de julio. Y un segundo plazo de matrícula en las mismas fechas.

Primer examen de Selectividad en Córdoba / A.J. González

Estas fueron las notas de corte de la UCO en 2025

En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Notas de corte en la UCO

Como es habitual, la nota de corte en la primera adjudicación es la referencia para saber que cifra deben superar los estudiantes para acceder sin problemas a la carrera de su elección, pero hay que puntualizar que en la mayoría de los casos, salvo en los grados más demandados, la nota de corte final se reduce conforme se suceden la segunda y tercera adjudicación de plazas.

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Las notas de corte en la primera adjudicación de plazas de la Universidad de Córdoba en la convocatoria de 2025 fueron las siguientes:

Administración y Dirección de Empresas: 8,770

8,770 Administración y Dirección de Empresas + Derecho: 8,080

8,080 Biología: 10,244

10,244 Bioquímica: 11,967

11,967 Biotecnología : 12,148

: 12,148 Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 9,580

Ciencias Ambientales: 5,000

5,000 Cine y Cultura: 5,000

5,000 Cine y Cultura (online): 5,000

5,000 Derecho: 8,353

8,353 Educación Infantil: 8,163

8,163 Educación Infantil (Sagrado Corazón): 5,000

5,000 Educación Primaria: 9,090

9,090 Educación Primaria (Sagrado Corazón): 5,000

5,000 Educación Primaria (Itinerario bilingüe): 8,387

8,387 Educación Primaria + Estudios Ingleses: 10,132

10,132 Educación Social: 8,540

8,540 Enfermería : 12,666

: 12,666 Enología : 6,842

: 6,842 Enología + Ingeniería agroalimentaria y del medio rural : 8,206

: 8,206 Estudios Ingleses: 5,000

5,000 Filología Hispánica: 5,000

5,000 Física: 11,778

11,778 Fisioterapia: 12,228

12,228 Fisioterapia (Fisidec): 7,767

7,767 Gestión Cultural: 5,000

5,000 Historia: 5,000

5,000 Historia + Historia del Arte: 11,450

11,450 Historia del Arte: 5,000

5,000 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 8,374

8,374 Ingeniería Civil: 6,482

6,482 Ingeniería Civil (Semipresencial): 6,400

(Semipresencial): 6,400 Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas: 6,712

6,712 Ing. Civil + Ing. Recursos Energéticos y Mineros: 5,000

5,000 Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales: 5,000

5,000 Ingeniería Eléctrica: 5,221

5,221 Ingeniería de la Energía de Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica: 5,000

5,000 Ingeniería Electrónica Industrial: 7,170

7,170 Ingeniería Forestal: 6,270

6,270 Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural + Ing. Forestal: 8,080

8,080 Ingeniería Informática: 10,305

10,305 Ingeniería Mecánica: 9,992

9,992 Matemáticas y Filosofía: 11,132

11,132 Medicina: 13,260

13,260 Nutrición Humana y Dietética: 10,780

10,780 Psicología: 11,577

11,577 Química: 9,418

9,418 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 5,549

5,549 Traducción e Interpretación Francés: 5,000

5,000 Traducción e Interpretación Francés + Filología: 10,122

10,122 Traducción e Interpretación Inglés: 7,830

7,830 Traducción e Interpretación Inglés + Estudios Ingleses: 8,019

8,019 Traducción e Interpretación Inglés + Filología: 11,143

11,143 Turismo: 5,000

Turismo (Itinerario Bilingüe) : 5,000

: 5,000 Veterinaria: 12,470

Plazo de Matrícula

Una vez adjudicadas las plazas se abre el plazo de matrícula con el siguiente calendario.