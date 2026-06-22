La advertencia de Emergencias Andalucía ante el aviso rojo por calor en Córdoba y Jaén: “Hay que extremar la precaución”

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha lanzado un mensaje de advertencia, con recomendaciones sanitarias, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso por calor extremo en Córdoba, en plena ola de calor, del nivel naranja al nivel rojo para la jornada del martes 23 de junio, día en el que los termómetros podrían alcanzar los 45 grados en varios puntos de la Campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir.

Al aviso rojo en Córdoba se suma también el área de Morena y Condado en Jaén, donde se activa también la alerta por calor en nivel rojo para la jornada del martes.

Ante esta situación, la EMA ha insistido en mantener una correcta hidratación y extremar la precaución sobre todo en la población más vulnerable mientras se mantenga activo el aviso rojo en la jornada del martes.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo de la Aemet implica que el peligro es extraordinario por un fenómeno meteorológico extremo y que los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos.

Estas son las zonas comprometidas por calor extremo en Andalucía

El aviso rojo -peligro extraordinario- de la Aemet está activo entre las 13:00 y las 21:00 horas en ambas comarcas andaluzas, donde los termómetros pueden llegar hasta los 45 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa mañana martes, en la misma franja horaria, el aviso naranja en Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa; Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura (Jaén), Cuenca del Genil (Granada) y en Poniente y Almería capital, donde los valores rondarán los 40 grados. De igual forma se activa el aviso amarillo en la campiña y Sierra Norte de Sevilla; Capital y Montes, en Jaén y en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería.

Jornada de calor, este domingo, en Córdoba / Manuel Murillo

Consejos sanitarios ante la ola de calor en Andalucía

Ante el aviso por la ola de calor, la EMA ofrece una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir riesgos asociados al calor. Es fundamental beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, aunque no se tenga sensación de sed. En cuanto a la hidratación, hay que prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol.

La EMA aconseja asimismo cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

El gazpacho, imprescindible en la ola de calor. / CÓRDOBA

Medida primordial: evitar salir a la calle

Es muy importante evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. En estos días es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y es muy importante recordar que no se puede dejar nunca a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

El mayor riesgo de un episodio de calor extremo como el que activa el nivel rojo –y también el naranja- es sufrir un golpe de calor. Entre los signos de alarma para identificar con facilidad un episodio de deshidratación o golpe de calor son la piel seca, la sequedad de boca, los ojos hundidos y disminución en la emisión de orina.

Otros síntomas comunes son aturdimiento, pérdida de conciencia, convulsiones, insomnio y agitación nocturna inhabitual, calambres musculares en brazos, piernas y abdomen, rápida elevación de la temperatura corporal, fiebre elevada, debilidad, cansancio, fuertes dolores de cabeza, náuseas, piel caliente, roja y seca, sed intensa.

Las altas temperaturas obligan a extremar las precauciones ante un posible golpe de calor. / CÓRDOBA

Y los síntomas más graves incluyen dificultad respiratoria, taquicardia e inconsciencia.

Los expertos recomiendan que, en caso de síntomas de deshidratación, se administre agua o soluciones glucosalinas por la boca (siempre que la persona esté consciente), y hay que situar a la persona en un lugar fresco y ventilado. Si se presentan los síntomas más graves, se aconseja solicitar asistencia sanitaria.