Hacemos Córdoba denuncia una ciudad "desbordada por la basura" durante la Noche Blanca del Flamenco

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que la imagen que ha ofrecido la ciudad durante este fin de semana supone “la gota que colma el vaso” de la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento y de Sadeco, con el alcalde, José María Bellido, como máximo responsable de una situación que, según advierten, “no hace más que agravarse día tras día”.

Desde la coalición consideran que la imagen de la ciudad durante la celebración de la Noche Blanca del Flamenco ha sido “lamentable”, con “contenedores completamente desbordados, papeleras hasta arriba y calles sucias”, lo que, a su juicio, “evidencia una absoluta falta de planificación, de previsión y de medios”. Hacemos Córdoba subraya que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino una consecuencia directa de una "situación prolongada de deterioro del servicio de limpieza".

En este sentido, señalan que “lo preocupante no es solo la imagen que se ofrece a quienes nos visitan, sino el día a día que sufre la ciudadanía con un servicio cada vez peor”. El grupo municipal recuerda que viene alertando desde hace meses del “grave deterioro” de Sadeco y de las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Partido Popular. En concreto, señalan que “ya se advirtió en el Pleno municipal que se habían dado instrucciones para no reparar vehículos en los talleres propios de la empresa, derivando trabajos a talleres privados”, una decisión que consideran “incomprensible y perjudicial para el funcionamiento del servicio”.

Hacemos Córdoba también denuncia que durante la Noche Blanca “únicamente estaban operativos siete de los dieciocho camiones de recogida”, lo que ha provocado, según explican, que durante el fin de semana la ciudad haya quedado en una situación de “evidente incapacidad operativa para garantizar la recogida de residuos”. A ello se suma, según Hacemos Córdoba, la decisión de recurrir al sistema de renting para la incorporación de vehículos que “presentan continuas averías”, lo que “agrava aún más el problema”. Además, critican que “la falta de talleres privados disponibles durante los fines de semana deja a la ciudad sin capacidad de reacción ante las averías”, como ha ocurrido en estos días.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, fuentes municipales ha señalado a Diario CÓRDOBA que "las imágenes de un momento puntual se pueden sacar de contexto" y que desde el Consistorio se sigue "trabajando por mejorar la limpieza y escuchando al ciudadano".

La situación respecto a la limpieza en la ciudad, señalan desde el Ayuntamiento "no ha cambiado" respecto a las explicaciones que ya dio el presidente de Sadeco en el último pleno. En ese sentido, añaden que se espera que la situación con los camiones esté normalizada a finales de julio.

Critican que no se reforzase el servicio de limpieza ni el vaciado de papeleras

Igualmente, desde Hacemos denuncian que durante la Noche Blanca del Flamenco “no se reforzó el servicio de limpieza ni el vaciado de papeleras”, a pesar de la alta afluencia prevista, lo que califican de “una decisión totalmente irresponsable”. Para la coalición de izquierdas, la gestión del Partido Popular está provocando “la descapitalización de una empresa pública que durante años fue un referente a nivel nacional e internacional”.

En este sentido, afirman que “el PP se está cargando la imagen y el prestigio de Sadeco por su incapacidad de gestión y su falta de compromiso con el servicio público”. Desde Hacemos Córdoba exigen al alcalde que “deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez su responsabilidad en la situación de la empresa municipal y del servicio de limpieza”. Critican además que “se continúe incrementando la tasa de basura año tras año mientras el servicio empeora de forma evidente”.

Finalmente, reclaman inversiones "urgentes" en la flota de vehículos, una “apuesta firme por Sadeco como empresa pública y el cumplimiento del compromiso de contratación de 200 trabajadores y trabajadoras anunciado al inicio del mandato”. Hacemos Córdoba considera que “lo ocurrido este fin de semana no es un hecho puntual, sino la consecuencia directa de años de mala gestión, falta de planificación y abandono por parte del Partido Popular”, concluyen.