COMER EN CÓRDOBA
Córdoba se queda sin nuevo ‘solete’ de verano: estos son los establecimientos que mantienen el sello de la guía gourmet de Repsol
Córdoba suma 77 establecimientos con la distinción de la Guía Repsol, 23 de ellos en la provincia
La provincia de Córdoba se ha quedado sin nuevas referencias foddies en la concesión de los ‘Soletes de verano’ de la Guía Repsol de 2026, rebautizados para la ocasión como los ‘Soletes de los famosos’, cuya ceremonia de entrega ha tenido como escenario Almería.
Para la ocasión, el oráculo gourmet nacional ha distinguido a más de 250 establecimientos repartidos por todas las comunidades, 38 de ellos en Andalucía, escogidos por los famosos que recorren durante la temporada estival los cuatro puntos cardinales de la Península. Así, según informa la Guía Repsol, decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 Soletes en toda la geografía española, entre los que destacan los chiringuitos y terrazas: Antonio Resines recomienda Joseín, en Comillas (Cantabria); Toni Acosta, Casa África, en Taganana (Tenerife), a los que en el caso de Andalucía se suman como prescriptores músicos como Florent de Los Planetas, escritores como Antonio Muñoz Molina o referentes del mundo de la televisión como Paz Padilla.
¿Qué son los soletes de Repsol?
Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.
Son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.
Suelen contar con una edición de verano y otra de otoño, y en sus últimas ediciones han creado nuevas categorías distinguiendo a los mejores restaurantes de carretera, las mejores terrazas, los establecimientos con solera o los especiales para Navidad, a los que en esta edición de verano de 2026 se suman los de los famosos.
Segunda convocatoria gourmet en blanco
La falta de establecimientos distinguidos con la nueva categoría llega después de que, el pasado febrero, la provincia también se fuera de vacío en la concesión de los nuevos Soles de Repsol, que premian la calidad y la variedad de los restaurantes de España y Portugal a partir de la decisión de un comité de expertos y profesionales del sector. Cada año el listado se actualiza con tres categorías: un Sol reconoce la calidad y la variedad de la oferta gastronómica; dos Soles se otorgan por la gran gestión de la cocina y tres soles atribuidos a los mejores de España y Portugal.
La convocatoria de 2026 no señaló a ningún establecimiento hostelero de la provincia, y las últimas distinciones de la Guía Repsol fueron los ‘Soletes de Navidad’, entregados en diciembre de 2025 y que reconocieron a la Pastelería Cubero (Cabra), Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar), Los Mosquitos (Córdoba), Obrador ‘San Rafael 1920’ (Córdoba) y Confitería Solano (Aguilar de la Frontera).
Todos los ‘soletes’ de Córdoba
Tras la actualización de los soletes de verano, sin nuevas adhesiones, la provincia mantiene el sello de ‘solete’ de la Guía Repsol en sus diferentes variantes para un total de 77 bares, cafeterías, pastelerías y restaurantes (y un convento): 54 de ellos en la capital y 23 en la provincia.
Soletes en Córdoba
El listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:
- Amaltea
- Arrocería Pepe Sanchís
- Asador de Nati
- Astoria Casa Matías
- Bar Choco
- Bar Miguelito
- Bar Séneca
- Bar X
- Berenguela 16
- Bodegas Guzmán
- Brote
- Burger Vaquena
- Cafetería El Brillante
- Cafetería Tere
- Casa Rubio
- Caracoles La Magdalena
- Churros Bar Marta
- Cocina 33
- Distrito Cocktail Bar
- El Caballo Rojo
- El Envero
- Garum 2.1
- Gastrobar Baco
- Hermanos Salcedo
- Heladería Buonisssimo
- Horno La Tradición
- La Bicicleta
- La Fábrica
- La Montillana
- La Regadera
- La Sastrería
- Los Mosquitos
- Marengo Brasserie
- Más Solera
- Matraca Bistró
- Misa de Doce
- Nocciolata Gelatería
- Obrador San Rafael 1920
- Pastelería Roldán
- Restaurante Añil
- Restobar Montevideo
- Santa Emilia
- Taberna Casa Luis
- Taberna Coto
- Taberna El Abuelo
- Taberna El Barón
- Taberna Regina
- Taberna del Río
- Taberna Góngora
- Taberna La Alquería
- Taberna Rafaé
- Taberna Salinas
- Taberna San Cristóbal
Soletes en la provincia
El listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:
- Antojos (Adamuz)
- Bar Izquierdo (Almodóvar)
- Casa Miguel (Cardeña)
- Casa Tala (Espiel)
- Chato Peces (Belalcázar)
- Confitería El Chairo (Pozoblanco)
- Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)
- Pastelería Cubero (Cabra)
- El Tomate (Bujalance)
- Estefani (Alcaracejos)
- Gafiq Gastronómico (Belalcázar)
- Italianino (Pozoblanco)
- Japanish Tapas (Lucena)
- La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)
- Mesón La Bodeguita (Palma del Río)
- Restaurante Bembézar (Hornachuelos)
- Restaurante Fierro (Villaharta)
- Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)
- Restaurante Los Cazadores (La Carlota)
- Pastelería Solano (Aguilar de la Frontera)
- Taberna Bolero (Montilla)
- Taberna Los Lagares (Montilla)
- Vaquena Restaurante (Cabra)
Los ‘Soles’ de Córdoba en la Guía Repsol
Además, de los ‘soletes’, la provincia cuenta con ocho restaurantes con la máxima distinción de la Guía Repsol gastronómicamente hablando: los ‘Soles’ de Repsol.
De los ocho establecimientos hosteleros incluidos en la Guía Repsol 2024 con la distinción de los Soles de Repsol, hay seis establecimientos con Un Sol Repsol, un restaurante con Dos Soles Repsol y otro con tres Soles Repsol. De ellos, siete están en la capital y uno en Pozoblanco.
Los establecimientos con un sol Repsol son Ermita de la Candelaria, Terra Olea, Recomiendo, Casa Pepe de la Judería, La Cuchara de San Lorenzo y Karán Bistró (Pozoblanco).
Cuenta con dos Soles Repsol, el restaurante Choco, del chef cordobés Kisko García; mientras que el restaurante Noor, de Paco Morales, es el único establecimiento cordobés con tres soles Repsol.
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