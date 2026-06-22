Córdoba se queda sin nuevo ‘solete’ de verano: estos son los establecimientos que mantienen el sello de la guía gourmet de Repsol

La provincia de Córdoba se ha quedado sin nuevas referencias foddies en la concesión de los ‘Soletes de verano’ de la Guía Repsol de 2026, rebautizados para la ocasión como los ‘Soletes de los famosos’, cuya ceremonia de entrega ha tenido como escenario Almería.

Para la ocasión, el oráculo gourmet nacional ha distinguido a más de 250 establecimientos repartidos por todas las comunidades, 38 de ellos en Andalucía, escogidos por los famosos que recorren durante la temporada estival los cuatro puntos cardinales de la Península. Así, según informa la Guía Repsol, decenas de personalidades relevantes han propuesto más de 250 Soletes en toda la geografía española, entre los que destacan los chiringuitos y terrazas: Antonio Resines recomienda Joseín, en Comillas (Cantabria); Toni Acosta, Casa África, en Taganana (Tenerife), a los que en el caso de Andalucía se suman como prescriptores músicos como Florent de Los Planetas, escritores como Antonio Muñoz Molina o referentes del mundo de la televisión como Paz Padilla.

Antonio Resines, uno de los prescriptores de la Guía Repsol / GUÍA REPSOL

¿Qué son los soletes de Repsol?

Los Soletes Repsol se otorgan a aquellos bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer", alejados de la alta cocina. Un refrendo que les aporta no solo visibilidad, sino además una garantía de la calidad de su cocina, de su oferta, ambiente y relación calidad-precio.

Son unos galardones que otorga esta marca a aquellas joyas escondidas que están repartidas por toda España" que "se reivindican día a día" y "revolucionan la hostelería con una oferta variada y fresca". No hace falta que sean establecimientos de precios elevados y grandes chefs, de hecho, el objetivo de los soletes también es poner en valor aquellos establecimientos aparentemente comunes, pero que resultan ser una gran opción para disfrutar de una buena comida.

Suelen contar con una edición de verano y otra de otoño, y en sus últimas ediciones han creado nuevas categorías distinguiendo a los mejores restaurantes de carretera, las mejores terrazas, los establecimientos con solera o los especiales para Navidad, a los que en esta edición de verano de 2026 se suman los de los famosos.

Segunda convocatoria gourmet en blanco

La falta de establecimientos distinguidos con la nueva categoría llega después de que, el pasado febrero, la provincia también se fuera de vacío en la concesión de los nuevos Soles de Repsol, que premian la calidad y la variedad de los restaurantes de España y Portugal a partir de la decisión de un comité de expertos y profesionales del sector. Cada año el listado se actualiza con tres categorías: un Sol reconoce la calidad y la variedad de la oferta gastronómica; dos Soles se otorgan por la gran gestión de la cocina y tres soles atribuidos a los mejores de España y Portugal.

La convocatoria de 2026 no señaló a ningún establecimiento hostelero de la provincia, y las últimas distinciones de la Guía Repsol fueron los ‘Soletes de Navidad’, entregados en diciembre de 2025 y que reconocieron a la Pastelería Cubero (Cabra), Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar), Los Mosquitos (Córdoba), Obrador ‘San Rafael 1920’ (Córdoba) y Confitería Solano (Aguilar de la Frontera).

La Taberna 'Los Mosquitos', uno de los establecimientos elegidos en Córdoba. / REDES SOCIALES

Todos los ‘soletes’ de Córdoba

Tras la actualización de los soletes de verano, sin nuevas adhesiones, la provincia mantiene el sello de ‘solete’ de la Guía Repsol en sus diferentes variantes para un total de 77 bares, cafeterías, pastelerías y restaurantes (y un convento): 54 de ellos en la capital y 23 en la provincia.

Soletes en Córdoba

El listado de ‘soletes’ en Córdoba capital queda así:

Amaltea

Arrocería Pepe Sanchís

Asador de Nati

Astoria Casa Matías

Bar Choco

Bar Miguelito

Bar Séneca

Bar X

Berenguela 16

Bodegas Guzmán

Brote

Burger Vaquena

Cafetería El Brillante

Cafetería Tere

Casa Rubio

Caracoles La Magdalena

Churros Bar Marta

Cocina 33

Distrito Cocktail Bar

El Caballo Rojo

El Envero

Garum 2.1

Gastrobar Baco

El restaurante El Envero. / TRIPADVISOR

Hermanos Salcedo

Heladería Buonisssimo

Horno La Tradición

La Bicicleta

La Fábrica

La Montillana

La Regadera

La Sastrería

Los Mosquitos

Marengo Brasserie

Más Solera

Matraca Bistró

Misa de Doce

Nocciolata Gelatería

Obrador San Rafael 1920

Pastelería Roldán

Restaurante Añil

Restobar Montevideo

Santa Emilia

Taberna Casa Luis

Taberna Coto

Taberna El Abuelo

Taberna El Barón

Taberna Regina

Taberna del Río

Taberna Góngora

Taberna La Alquería

Taberna Rafaé

Taberna Salinas

Taberna San Cristóbal

Soletes en la provincia

El listado de ‘soletes’ en la provincia es el siguiente:

Antojos (Adamuz)

Bar Izquierdo (Almodóvar)

Casa Miguel (Cardeña)

Casa Tala (Espiel)

Chato Peces (Belalcázar)

Confitería El Chairo (Pozoblanco)

Convento de Santa Clara de la Columna (Belalcázar)

Pastelería Cubero (Cabra)

El Tomate (Bujalance)

Estefani (Alcaracejos)

Gafiq Gastronómico ( Belalcázar)

Belalcázar) Italianino (Pozoblanco)

Japanish Tapas (Lucena)

La Bodega de Lucman (Villanueva de Córdoba)

Mesón La Bodeguita (Palma del Río)

Restaurante Bembézar (Hornachuelos)

Restaurante Fierro (Villaharta)

Restaurante Sol Zapatilla (Montoro)

Restaurante Los Cazadores (La Carlota)

Pastelería Solano (Aguilar de la Frontera)

Taberna Bolero (Montilla)

Taberna Los Lagares (Montilla)

Vaquena Restaurante (Cabra)