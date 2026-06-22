Córdoba capta 25 millones de inversión extranjera y se sitúa como cuarta provincia andaluza

Córdoba recibió 25 millones de euros de inversión extranjera productiva durante el primer trimestre de 2026, según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores difundidos por la Junta de Andalucía. Con esta cifra, la provincia se sitúa como la cuarta de Andalucía en captación de capital internacional, por detrás de Sevilla, que lidera el ranking con 77 millones; Málaga, con 53 millones; y Huelva, con 32 millones.

El dato cordobés supone aproximadamente el 12,6% de toda la inversión extranjera recibida por Andalucía entre enero y marzo, que ascendió a 198 millones de euros. La comunidad registró en ese periodo un crecimiento interanual del 35%, doce puntos por encima de la media nacional, que fue del 23%, según ha destacado en un comunicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España.

Aunque la Junta no detalla en la información difundida la evolución interanual específica de Córdoba, la posición de la provincia en el reparto autonómico la coloca entre los territorios con mayor peso en la llegada de inversión productiva exterior. Córdoba queda por delante de Cádiz, que recibió 8,5 millones; Granada, con 0,5 millones; y Almería, con 0,2 millones.

Inversión extranjera

La inversión extranjera recibida por Andalucía en el primer trimestre confirma, según la Junta, el dinamismo iniciado en 2025, año que cerró con 1.380 millones de euros, el mayor volumen anual desde que existen datos comparables. Para Carolina España, estas cifras reflejan “la confianza de los inversores internacionales en Andalucía” y la consolidación de un ecosistema económico “cada vez más competitivo, innovador y atractivo para el desarrollo de proyectos empresariales de alto valor añadido”.

En el conjunto andaluz, los principales países de origen de la inversión fueron Francia, con 42 millones; Reino Unido, con 39 millones; Italia, con 37 millones; y Estados Unidos, con 33 millones. Por sectores, destacaron la programación, consultoría y actividades informáticas, con 56 millones; la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, con 43 millones; la construcción especializada, con 25 millones; las actividades veterinarias, con 13 millones; y las inmobiliarias, con 12 millones.

La Junta subraya además que los datos del primer trimestre suelen ser revisados al alza en posteriores actualizaciones del Registro de Inversiones Exteriores. En el caso de Andalucía, los 198 millones contabilizados actualmente cuadruplican la cifra provisional que se publicó hace un año para el primer trimestre de 2025, cuando se situaba en 48 millones.