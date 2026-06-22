Córdoba arde, pero el móvil no avisa: por qué no se mandan alertas ES-Alert ante el calor extremo

Muchos cordobeses recibieron el pasado 5 de febrero en sus móviles un mensaje de Protección Civil, a través del sistema Es-Alert, que les avisaba de la crecida del río Guadalquivir y les recomendaba alejarse de zonas inundables. La provincia entera vivió a principios de año una serie de episodios meteorológicos protagonizados por una sucesión de borrascas que elevaron el nivel del río a cifras históricas y obligó a desalojar a cientos de cordobeses de sus casas. Todas las administraciones, lideradas por la Junta de Andalucía -competente en emergencias- trabajaron para evitar la desgracia, siempre, y eso es casi inevitable, con la sombra de la trágica DANA valenciana.

Lo extremo de ese temporal de principios de año trajo consigo ese aviso Es-Alert a los móviles de todos aquellos que tuvieran el sistema configurado en su teléfono. Mañana martes, la campiña cordobesa estará en aviso rojo por temperaturas que llegarán a los 44 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), algo que también es extremo, pues no hay aviso más alto que ese. ¿Podría esta realidad climática, pese a aceptarse como normal, suponer la activación del sistema Es-Alert? Sí. ¿Es habitual que se manden estos mensajes que suponen que el móvil empiece a pitar como una alarma por episodios de calor extremo? No.

Una joven se toma una foto con un termómetro que marca 42 grados. / A. J. GONZÁLEZ

"Un riesgo grave e inminente para la población"

En Andalucía, las alertas ES-Alert las envía la Junta, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112). Fuentes de este servicio autonómico explican a Diario CÓRDOBA que el envío de estos mensajes "está previsto para situaciones de emergencia de Protección Civil en las que existe un riesgo grave e inminente para la población". Las mismas fuentes concretan que el Es-Alert se enviaría si "resulta necesario trasladar de forma inmediata instrucciones de autoprotección a la ciudadanía".

Su uso, insisten desde las Emergencias andaluzas, está asociado "a la activación de planes de emergencia de Protección Civil y a escenarios que requieren una actuación urgente por parte de las personas afectadas". El sistema Es-Alert, por lo tanto, se relaciona más con eventos sobrevenidos y que requieran de una actuación inminente, y se entiende que el calor se puede prever.

Una mujer se abanica en una jornada de intenso calor en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Planes específicos para informar sobre los riesgos de las altas temperaturas

Las mismas fuentes consultadas recuerdan que en el caso de las altas temperaturas, la respuesta se articula a través de instrumentos específicos de salud pública, como el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas del Ministerio de Sanidad y el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, que Andalucía mantiene activo hasta el próximo 30 de septiembre.

El protocolo andaluz busca, detallan desde el 112, reducir el impacto del calor sobre la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como las personas mayores de 65 años, pacientes crónicos, embarazadas, menores, personas con trastornos de la memoria, consumidores de alcohol o drogas, personas que viven solas o trabajadores expuestos al calor.

Un hombre se refresca en la fuente del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / MANUEL MURILLO

Anticipación, la prevención y la coordinación: las claves de cómo se actúa contra el calor

El dispositivo que se despliega en Andalucía cada verano, especialmente en jornadas de episodios extremos del mercurio, se basa en la anticipación, la prevención y la coordinación entre distintas consejerías, administraciones y municipios. Estos planes establecen distintos niveles de riesgo para la salud en función de las temperaturas previstas y su persistencia. Cuando se alcanzan los niveles más altos, como el 2 y el 3, se activan medidas específicas: intensificación de la información a la población, refuerzo de las recomendaciones sanitarias, atención especial a los colectivos vulnerables y fortalecimiento de la coordinación entre administraciones y profesionales sanitarios y sociales.

Las recomendaciones

En este contexto, los andaluces, y especialmente aquellos que viven en las zonas más calurosas, como son cordobeses, sevillanos y jiennenses, saben bien qué es lo que hay que hacer para evitar sufrir los envites de las altas temperaturas. El 112 recuerda todas esas recomendaciones:

evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día

utilizar ropa ligera y de colores claros, sombrero, gafas de sol y protección solar

mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a las personas más vulnerables

Turistas con sombrero pasean por el casco histórico de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Con todo ello, y volviendo al uso del sistema Es-Alert, lo que dicen desde la Junta es que "los episodios de altas temperaturas cuentan con un sistema específico de gestión" y que el uso de mensajes móviles masivos "queda reservado para aquellas emergencias de Protección Civil en las que sea necesario alertar de forma inmediata a la población para que adopte medidas urgentes de autoprotección ante un peligro inminente".