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Edificio dañado por el viento

Comienzan las obras de reparación de la cubierta de la iglesia de la Virgen del Camino de Ciudad Jardín que destrozó el temporal de enero

La iglesia de Ciudad Jardín espera que las obras, presupuestadas en 75.000 euros, concluyan en septiembre para reabrir al inicio del curso pastoral

Así fueron los daños de la borrasca de enero en esta iglesia de Ciudad Jardín

Así fueron los daños de la borrasca de enero en esta iglesia de Ciudad Jardín

Manuel Murillo

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La iglesia de la Virgen del Camino, en el barrio de Ciudad Jardín de Córdoba, ha iniciado esta semana las obras de reparación de su cubierta, dañada tras el fuerte temporal de viento registrado a finales de enero, que provocó el desprendimiento de buena parte del tejado del templo.

El párroco, Manuel Sánchez, ha explicado a este periódico que los trabajos comenzaron el pasado viernes con la retirada de la parte de cubierta metálica que aún quedaba en el edificio y, ahora, solo queda una cubierta de uralita que se encuentra a la espera de la retirada definitiva de este material en las próximas semanas.

A.J.González Córdoba Reparación del tejado de la iglesia de la Virgen del Camino Ciudad Jardín que voló con el tren de borrascas

Reparación del tejado de la iglesia de la Virgen del Camino. / AJ González

Según ha detallado, será necesaria la intervención de una empresa especializada, con autorización de la Junta de Andalucía, para proceder a su retirada y continuar con la instalación de la nueva techumbre. "Estamos esperando a que en las próximas semanas venga una empresa especializada con el permiso de la Junta de Andalucía para que retire ya esa uralita y ya comenzar a poner la nueva techumbre, ha explicado.

Las obras se encuentran aún en una fase inicial y, según las previsiones de la parroquia, se prolongarán durante los próximos meses. "Creo que esto se prolongará por lo menos hasta septiembre seguro", ha indicado Sánchez, aunque el objetivo es que el templo pueda estar operativo al inicio del próximo curso pastoral.

El incidente obligó al cierre del templo desde el día del temporal. Desde entonces, la actividad religiosa se ha trasladado a un local cercano de pequeño tamaño, utilizado habitualmente para reuniones y actividades parroquiales. "El templo ha permanecido cerrado desde el incidente del temporal", ha recordado el párroco, quien ha explicado que han tenido que reorganizar la actividad en espacios reducidos.

A.J.González Córdoba Reparación del tejado de la iglesia de la Virgen del Camino Ciudad Jardín que voló con el tren de borrascas

Trabajadores en la zona. / AJ González

En cuanto al origen de los daños, Sánchez ha señalado que el viento levantó parte de la estructura de la cubierta metálica. "Se ve que se levantó un poquito, se desprendió algún tornillo, algún remache y entonces en torno al 45-50% de la techumbre metálica se desprendió", ha detallado.

El coste total de la reparación se sitúa en torno a los 75.000 euros e incluye también actuaciones en el interior del templo, afectado por las filtraciones de agua. "La superficie del interior del templo sí que ha sufrido el deterioro de estos meses de inclemencia", ha agregado.

Una vez retirada la uralita, se instalará una nueva cubierta con materiales modernos y aislantes, la conocida como placa sándwich, que "es un material nuevo que viene ya incorporado con aislante y demás", ha señalado el párroco.

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Manuel Sánchez ha pedido paciencia a los feligreses y vecinos del barrio. "Que tengan una poquita de paciencia porque todo tiene un trámite, especialmente por el tema de la uralita y los permisos", ha indicado, al tiempo que ha agradecido la implicación de la comunidad parroquial durante estos meses de cierre.

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