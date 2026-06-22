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El CIMI Sierra Morena reconoce el avance de sus jóvenes: "Es una herramienta fundamental para construir un proyecto de futuro"

El Centro de Internamiento de Menores Infractores celebra que 14 de ellos han promocionado de nivel, ocho se han titulado y cinco tienen un certificado de profesionalidad

Raquel López, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha asistido a la fiesta de fin de curso del CIMI Sierra Morena, en Córdoba.

Raquel López, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha asistido a la fiesta de fin de curso del CIMI Sierra Morena, en Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha asistido a la fiesta de fin de curso del Centro de Internamiento de Menores Infractores, CIMI Sierra Morena, en Córdoba, donde se ha reconocido el esfuerzo y los avances académicos de los jóvenes que cumplen medidas judiciales. El curso 2025/2026 se cierra con un balance positivo, con 14 jóvenes que han promocionado o avanzado de nivel en sus estudios, otros ocho que han conseguido una titulación y cinco que han obtenido un certificado de profesionalidad.

Raquel López ha destacado que “la formación académica y profesional abre nuevas oportunidades de reinserción social y laboral a los menores que cumplen medidas judiciales”, y ha subrayado que la educación “es una herramienta fundamental para recuperar hábitos, adquirir competencias y construir un proyecto de futuro con más oportunidades”.

Mejora de la empleabilidad y de las habilidades sociales

La celebración, de la que informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa, ha servido para "poner en valor la constancia del alumnado y el trabajo del equipo educativo del centro". Durante el curso, los jóvenes han avanzado en estudios de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y certificados profesionales, con itinerarios formativos diversos e individualizados, adaptados a su situación personal y orientados a reforzar sus oportunidades educativas, sociales y laborales.

A lo largo del curso, el alumnado del centro Sierra Morena ha seguido itinerarios educativos y profesionales que suman 50 matrículas formativas. De ellas, 38 corresponden a estudios oficiales del sistema educativo y 12 a certificados de profesionalidad. Por sexo, se han contabilizado 40 matrículas o participaciones de hombres y 10 de mujeres.

Un equipo de profesionales que trabajan con "cercanía y exigencia"

La delegada territorial de Justicia ha felicitado al equipo directivo, al profesorado, al equipo de monitores y a todos los profesionales del centro “por el trabajo diario que realizan con estos jóvenes, desde la cercanía, la exigencia educativa y el acompañamiento individualizado”. Según ha señalado, “cada evaluación superada, cada diploma y cada certificado obtenido representa mucho más que un resultado académico: representa esfuerzo, autoestima y una puerta abierta a una vida normalizada cuando finalicen su estancia en el centro”.

Itinerarios educativos y profesionales para una nueva oportunidad

Entre las enseñanzas cursadas en el CIMI Sierra Morena figuran Educación Secundaria para Personas Adultas en los niveles I y II, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, preparación para la prueba de acceso a Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico de Agrojardinería y composiciones florales, Servicios administrativos, Informática y comunicaciones, Peluquería y estética, así como ciclos formativos de Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes y Actividades comerciales.

López ha señalado que “el objetivo es que estos jóvenes no solo cumplan una medida judicial, sino que aprovechen este tiempo para formarse, ganar confianza, adquirir responsabilidades y prepararse para incorporarse de nuevo a la sociedad en mejores condiciones”.

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La fiesta de fin de curso ha servido, un año más, para reconocer públicamente el esfuerzo de todos los jóvenes que han participado en las distintas acciones formativas y el trabajo desarrollado por el CIMI Sierra Morena, que combina la atención educativa, formativa y social con itinerarios individualizados orientados a la reinserción. “Hoy es un día de celebración, pero también de reconocimiento a un camino que no siempre es fácil y que demuestra que, con apoyo, disciplina y oportunidades, estos jóvenes pueden avanzar”, ha concluido la delegada.

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