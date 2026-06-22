El CIMI Sierra Morena reconoce el avance de sus jóvenes: "Es una herramienta fundamental para construir un proyecto de futuro"

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha asistido a la fiesta de fin de curso del Centro de Internamiento de Menores Infractores, CIMI Sierra Morena, en Córdoba, donde se ha reconocido el esfuerzo y los avances académicos de los jóvenes que cumplen medidas judiciales. El curso 2025/2026 se cierra con un balance positivo, con 14 jóvenes que han promocionado o avanzado de nivel en sus estudios, otros ocho que han conseguido una titulación y cinco que han obtenido un certificado de profesionalidad.

Raquel López ha destacado que “la formación académica y profesional abre nuevas oportunidades de reinserción social y laboral a los menores que cumplen medidas judiciales”, y ha subrayado que la educación “es una herramienta fundamental para recuperar hábitos, adquirir competencias y construir un proyecto de futuro con más oportunidades”.

Mejora de la empleabilidad y de las habilidades sociales

La celebración, de la que informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa, ha servido para "poner en valor la constancia del alumnado y el trabajo del equipo educativo del centro". Durante el curso, los jóvenes han avanzado en estudios de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y certificados profesionales, con itinerarios formativos diversos e individualizados, adaptados a su situación personal y orientados a reforzar sus oportunidades educativas, sociales y laborales.

A lo largo del curso, el alumnado del centro Sierra Morena ha seguido itinerarios educativos y profesionales que suman 50 matrículas formativas. De ellas, 38 corresponden a estudios oficiales del sistema educativo y 12 a certificados de profesionalidad. Por sexo, se han contabilizado 40 matrículas o participaciones de hombres y 10 de mujeres.

Un equipo de profesionales que trabajan con "cercanía y exigencia"

La delegada territorial de Justicia ha felicitado al equipo directivo, al profesorado, al equipo de monitores y a todos los profesionales del centro “por el trabajo diario que realizan con estos jóvenes, desde la cercanía, la exigencia educativa y el acompañamiento individualizado”. Según ha señalado, “cada evaluación superada, cada diploma y cada certificado obtenido representa mucho más que un resultado académico: representa esfuerzo, autoestima y una puerta abierta a una vida normalizada cuando finalicen su estancia en el centro”.

Itinerarios educativos y profesionales para una nueva oportunidad

Entre las enseñanzas cursadas en el CIMI Sierra Morena figuran Educación Secundaria para Personas Adultas en los niveles I y II, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, preparación para la prueba de acceso a Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico de Agrojardinería y composiciones florales, Servicios administrativos, Informática y comunicaciones, Peluquería y estética, así como ciclos formativos de Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes y Actividades comerciales.

López ha señalado que “el objetivo es que estos jóvenes no solo cumplan una medida judicial, sino que aprovechen este tiempo para formarse, ganar confianza, adquirir responsabilidades y prepararse para incorporarse de nuevo a la sociedad en mejores condiciones”.

La fiesta de fin de curso ha servido, un año más, para reconocer públicamente el esfuerzo de todos los jóvenes que han participado en las distintas acciones formativas y el trabajo desarrollado por el CIMI Sierra Morena, que combina la atención educativa, formativa y social con itinerarios individualizados orientados a la reinserción. “Hoy es un día de celebración, pero también de reconocimiento a un camino que no siempre es fácil y que demuestra que, con apoyo, disciplina y oportunidades, estos jóvenes pueden avanzar”, ha concluido la delegada.