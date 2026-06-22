Campus de verano en el Centro de Educación Vial de Córdoba: programación, fechas y horarios

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha presentado este lunes una nueva edición de los campus de verano que cada mes de julio se celebran en el Centro de Educación Vial del Paseo de la Victoria. Como ha explicado Ruiz, estos campamentos están reservados a menores de entre 6 y 12 años y se celebrarán durante todo el mes de julio, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas. Este año, participarán un total de 1.100 niños y niñas, sobre todo procedentes de las escuelas de verano. En cualquier caso, la delegada de Educación ha detallado que no están limitados a participantes de dichas escuelas, sino que se puede solicitar la participación a través del correo actividades.educacion@ayuncordoba.es.

Para Ruiz, se trata de una iniciativa ya más que asentada en el calendario estival cordobés que sirve, ha dicho, para que los más pequeños "aprendan convivan y disfruten" y para que las familias concilien en un mes que ya es vacacional pero en el que muchas personas todavía están trabajando.

La delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba presenta el cartel del campus de verano en el Centro de Educación Vial. / CÓRDOBA

Programación de los campus de verano del Centro de Educación Vial de Córdoba

En cuanto a la programación, la delegada municipal de Infancia ha adelantado que este año se introduce un quinto bloque en las actividades que se preparan a los participantes del campus. La base, ha dicho Ruiz, es la de una "programación educativa, lúdica, formativa, de formación en valores y de aprendizaje".

Esa programación se dividirá en cinco grandes bloques. Uno de ellos es el vial, centrado en el uso principal del centro, que no es más que aprender las normas de circulación, la seguridad vial y todo ello con actividades prácticas. Un segundo bloque versa sobre lo emocional, ayudando a los niños a identificar, comprender y gestionar sus emociones.

Imagen de archivo de una actividad celebrada en el Centro de Educación Vial durante uno de los campus de verano. / MANUEL MURILLO

El tercer gran bloque del campus tiene que ver con lo medioambiental, enseñando hábitos de respeto al medio ambiente, mientras que el cuarto es patrimonial, con actividades basadas en la riqueza que en este sentido tiene la ciudad de Córdoba. Por último, para el campus de 2026 se introduce como novedad un quinto bloque, el cultural, donde se darán talleres de improvisación, creatividad, expresión y comunicación.

El objetivo final de estos talleres, ha recordado Ruiz, es "la educación en valores", así como "la tolerancia, el compromiso, el compañerismo, la convivencia, el civismo, el respeto, la atención a la diversidad y la integración".