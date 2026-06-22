Ola de calor
El Ayuntamiento decreta medidas extraordinarias por el aviso rojo de calor en Córdoba
Entre las disposiciones se encuentra la apertura de los refugios climáticos, así como la suspensión de actividades al aire libre y del servicio de coches de caballos en las horas centrales del día
El Ayuntamiento de Córdoba activará este, martes 23 de junio, las medidas extraordinarias previstas ante el nivel rojo por calor extremo decretado por el 112 y la Aemet entre las 13.00 y las 21.00 horas, franja en la que se prevé 'riesgo extremo' por altas temperaturas.
La activación de este nivel implica la puesta en marcha de actuaciones excepcionales, entre ellas la apertura de los refugios climáticos en horario de 9.00 a 21.00 horas, así como la suspensión de las actividades al aire libre durante la franja horaria en la que la Aemet ha decretado el nivel rojo.
Especial atención a las personas vulnerables
Además, se intensifica la atención a las personas especialmente vulnerables, como las personas sin hogar, que cuentan con las plazas extraordinarias de la Casa de Acogida activadas con el Plan Ola de Calor, además de un seguimiento específico por parte de la Unidad de Calle del Ayuntamiento, en coordinación con las Unidades de Calle de Cruz Roja y Cáritas.
En relación a las personas mayores, ya se venía realizando un contacto preventivo, tanto telefónico como presencial, para evaluar y hacer seguimiento de su estado, especialmente en el caso de quienes viven en situación de soledad. Esta medida se mantiene y se amplía con la activación del nivel rojo, que incluye un servicio de transporte gratuito para las personas mayores que deseen desplazarse a alguno de los refugios climáticos.
Las medidas también afectan a los trabajadores municipales
Estas medidas afectan también a los trabajadores municipales. Las actuaciones contempladas son las recogidas en el Procedimiento general de actuación frente al riesgo de estrés térmico por calor en actividades realizadas al aire libre y en lugares de trabajo que no puedan quedar cerrados, concretamente en los apartados 6.d y 7.c relativos a las medidas específicas a activar en nivel de alerta rojo.
Para garantizar el bienestar animal de los équidos y la seguridad de conductores y usuarios, ya se ha comunicado a los conductores la suspensión del servicio de coches de caballos entre las 14.00 y las 19.00 horas, de acuerdo con el Decreto 4663, de 22 de junio de 2018.
Seguimiento permanente de la evolución meteorológica
El Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los avisos emitidos por las autoridades competentes para adaptar las medidas preventivas en función de la situación.
Se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de prevención ante las altas temperaturas, como evitar salir en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores o que vivan solas.
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