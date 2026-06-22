Un incendio de contendores daña tres coches y el exterior de un piso bajo en la zona de Levante en Córdoba

Los bomberos de Córdoba han intervenido durante la madrugada de este lunes en el incendio de tres contenedores situados en la calle Caravaca de la Cruz, a la altura del número 7, que ha terminado afectando a varios vehículos estacionados en las inmediaciones y a la fachada de una vivienda ubicada en un bajo.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el aviso se recibió en torno a las 5.00 horas. Además, el fuego también alcanzó la fachada de una vivienda situada en el bajo, causando daños en un aparato de aire acondicionado y en las persianas que están a pie de calle. Sin embargo, no ha habido que lamentar personas heridas ni desalojar viviendas.

Una noche intensa para los bomberos

La actuación en la calle Caravaca de la Cruz ha sido una más de las numerosas intervenciones realizadas por el cuerpo de bomberos durante una noche especialmente intensa, en la que han tenido que atender varios incendios de pastos en distintos puntos del término municipal, además de participar en la extinción de una cosechadora que quedó completamente calcinada en la carretera N-432 poco después de la medianoche.

A estas incidencias se sumó, ya sobre las 4.00 horas, el incendio de un almiar de paja junto a la autovía A-4.