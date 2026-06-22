Absuelto el acusado de apuñalar a un conductor de patinete en el Sector Sur de Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba ha absuelto a un acusado de apuñalar al conductor de un patinete, en el cuello y por la espalda, cuando se hallaba en la calle Úbeda, localizada en el barrio del Sector Sur de la capital, en mayo de 2025. Según recoge la sentencia, facilitada a Diario CÓRDOBA por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el tribunal no considera probado que el encartado fuese el autor de los hechos.

El fallo reconoce que, sobre las 21.53 horas del día 17 de mayo del año pasado, el perjudicado circulaba a bordo de un patinete eléctrico por la acera de la calle Úbeda y se cruzó con una persona que circulaba en una bicicleta, "produciéndose un altercado entre ambos por razón de la preferencia de paso de cada uno de ellos". Se encararon durante, al menos, cinco minutos.

Habría muerto de no ser atendido

"Para evitar males mayores", indica, la víctima se dio la vuelta para coger su patinete y marcharse, pero "por la espalda, de manera súbita y sorpresiva, una persona le propinó con un objeto cortante un golpe en el cuello, para seguidamente huir montado en la bicicleta". A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida inciso punzante en la región cervical lateral izquierda, "que no de no haber sido atendida por los servicios sanitarios, hubiera producido la muerte del mismo".

En esta línea, tras el ataque, el conductor del patinete precisó tratamiento médico-quirúrgico y un mes para su sanación, y le ha quedado como secuela una cicatriz lineal en la región lateral inferior izquierda y posterior cervical de cinco centímetros de longitud. El perjudicado reclama la indemnización que le pudiera corresponder por estos hechos.

Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba afirma que "no consta acreditado que el acusado fuera el autor de la agresión, ni que hubiera tenido participación en estos hechos".

La Fiscalía solicitó nueve años de cárcel

La Policía Nacional detuvo a este individuo dos días después del suceso, atribuyéndole un presunto homicidio en grado de tentativa. Su intervención fue fundamental para salvar la vida del hombre, ya que le taponó la herida, por la que perdía abundante sangre. El Ministerio Fiscal había solicitado nueve años de prisión para el acusado, entre otras penas.