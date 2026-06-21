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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La contundente victoria de España ante Arabia Saudí en el Mundial 2026, el papel de los refugios climáticos en plena ola de calor y un balance de la Noche Blanca del Flamenco cierran informativamente la semana

España celebra uno de los goles anotados por Oyarzabal ante Arabia Saudí, hace unos minutos.

España celebra uno de los goles anotados por Oyarzabal ante Arabia Saudí, hace unos minutos. / EFE

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La selección española se ha impuesto con autoridad ante Arabia Saudí gracias a un inicio fulgurante. Un gol de Lamine y dos tantos de Oyarzabal, al poco de comenzar, dejaron el trabajo avanzado para la primera victoria de La Roja en este Mundial de 2026. La alegría por el triunfo español empapa de optimismo un boletín informativo que sirve de cierre de otra calurosa semana de junio. Precisamente, en un reportaje con vídeo y fotogalería, nos hacemos eco de los refugios climáticos, ocho espacios pensados para el descanso y que se prolongarán hasta el martes, durante esta primera ola de calor del verano. Finalmente, hacemos balance de la Noche Blanca del Flamenco. El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado el "éxito incuestionable" del evento, que se ha celebrado sin incidentes y con miles de seguidores.

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