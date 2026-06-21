La selección española se ha impuesto con autoridad ante Arabia Saudí gracias a un inicio fulgurante. Un gol de Lamine y dos tantos de Oyarzabal, al poco de comenzar, dejaron el trabajo avanzado para la primera victoria de La Roja en este Mundial de 2026. La alegría por el triunfo español empapa de optimismo un boletín informativo que sirve de cierre de otra calurosa semana de junio. Precisamente, en un reportaje con vídeo y fotogalería, nos hacemos eco de los refugios climáticos, ocho espacios pensados para el descanso y que se prolongarán hasta el martes, durante esta primera ola de calor del verano. Finalmente, hacemos balance de la Noche Blanca del Flamenco. El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado el "éxito incuestionable" del evento, que se ha celebrado sin incidentes y con miles de seguidores.

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